Potres v Sloveniji, epicenter v severozahodnem delu Slovenije

Z Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje so sporočili, da so danes ob 17.46 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,8, ki se je zgodil v bližini Trente.

Dodali so, da so potres čutili prebivalci Trente, Kranjske Gore in okoliških krajev.

»Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III EMS-98,« so še zapisali v objavi.

