Potres v bližini Bohinjske Bistrice

Ob 16.17 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Agencije za okolje (Arso) zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Bohinjske Bistrice, 61 kilometrov severozahodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Bohinja in zgornjega Posočja. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). O posebnostih ne poročajo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: