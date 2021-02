Potrebujete hitre teste? To sporoča finančna uprava

S Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) so sporočili, da so upravičencem do pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 (pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike in zadruge) in upravičencem do pomoči za nakup antigenskih hitrih testov in PCR testov (nacionalne panožne športne zveze) danes izplačali pomoč za mesec januar 2021. Plačilo bo izvedeno v poznih popoldanskih urah.



V prvem terminu bodo dobili izplačilo pomoči vsi tisti upravičenci do pomoči, ki izpolnjujejo pogoje in pri katerih izjave ni bilo potrebno dodatno kontrolirati. Ostali upravičenci (teh je nekaj deset) pa bodo dobili izplačilo pomoči v naslednjih dneh (po izvedenih kontrolah).



Pomoč bo izplačana 1.509 upravičencem v višini 5.304.392,91 evrov.



