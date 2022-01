Potrdili hibrid omikrona in delte, ki bi lahko izpodrinil omikron

»Na Cipru smo zabeležili novo različico novega koronavirusa, ki povezuje različici delta in omikron,« je naznanil biokemik Leondios Kostrikis, vodja laboratorija za biotehnologijo in molekularno virologijo. Domnevno različico so poimenovali deltakron. Kostrikis in njegovi kolegi trdijo, da so doslej potrdili 25 primerov z deltakronom.

»Še proučujemo, ali je ta različica nevarnejša od delte ali omikrona.« Kostrikis pravi še, da bo najnovejša različica najverjetneje izpodrinila trenutno dominantnejši omikron.

S ciprskimi znanstveniki pa se ne strinjajo vsi. Virolog Tom Peackok je dejal, da gre za lažni alarm oziroma kontaminacijo vzorcev. Več bo znano v prihodnjih dneh.