Potrč je naredil veliko sranje in pobegnil

Strokovnjak koprske enote Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je bil prvi, ki je pred prvim valom epidemije javno opozarjal na nevarnost smrtonosnega virusa. Takratno vlado in druge pristojne je dr. Gorazd Pretnar lep čas pred izbruhom novega koronavirusa pozival, naj poskrbijo za zaščito prebivalstva in sprejmejo ukrepe za preprečitev vnosa ter širjenja virusa. Skrb je naletela na gluha ušesa, njegove napovedi pa so se izkazale za pravilne. Slovenija ni imela primerne strategije za preprečitev vnosa in pripadajočih protokolov, tako kot jih ni imela ob izbruhih drugih nevarnih virusnih okužb po svetu, je ...