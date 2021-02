Potovanja v času pandemije: kaj pa, če zbolimo?

Katera dokazila so potrebna?

Zdi se, da se kljub pandemiji vse več ljudi odloča za počitnice v tujini. Medtem ko smo lahko na družbenih omrežjih že nekaj časa spremljali številne znane Slovence, kako uživajo na rajskih plažah, pa je pred dnevi z Brnika po dolgem času poletel tudi čarter dveh slovenskih turističnih agencij in okoli 180 Slovencev odpeljal na počitnice na Kanarske otoke.Pri agencijah Kompas in Palma, ki sta organizirali potovanje, smo se pozanimali o podrobnostih organizacije, omejitvah, ki jih morajo upoštevati potniki, ter tudi o morebitnih tveganjih, ki jih prinaša pandemija. Je bila torej odločitev za organizacijo tovrstnih počitnic v tujini težka? Kako veliko tveganje jo še vedno spremlja? »Tveganje vedno je, ne glede na situacijo, v tem času pa seveda nekoliko večje. Pomembno je, da smo se za organizacijo potovanja odločili na podlagi tega, da je bil odpravljen odlok o prehajanju med občinami. Poskrbeti moramo za vse elemente varnosti, na katere lahko sami vplivamo,« je odgovoriliz Kompasa.iz Palme pa: »Glede na to, da imamo možnosti hitrih kombinacij in reakcij, ne nazadnje je letalo, ki ga imamo predvidenega za vse čarterske polete locirano na Brniku, iščemo še dodatne, predvsem pa varne možnosti. Odločitev tako ni bila težka, saj vse opcije in možnosti, ki pomenijo varnost pri potovanjih in počitnicah, ves čas spremljamo.«Pred odhodom so tako natančno preverili sliko in stanje tako pri nas kot tudi na destinaciji, se posvetovali tudi z ministrstvom za zunanje zadeve, nato pa se precej na hitro odločili, da pripravijo ponudbo za Tenerife. »To je bilo osem dni pred odhodom in lahko rečem, da smo kar lepo zapolnili mesta na letalu,« je pojasnil Širca.Kaj so torej potniki potrebovali za odhod na Kanarske otoke? Negativen PCR-test, ki ni smel biti starejši od 72 ur. Potrdilo, da so covid preboleli, ni dovolj. Agencije so sicer strankam tudi pomagale do ponudnikov, ki opravljajo teste, njihove cene pa se gibljejo nekje od 90 do 100 evrov. Poleg tega so morali potniki 48 ur pred odhodom izpolniti spletni obrazec za QR-kodo, s katero so lahko vstopili na otok. Ob pristanku letala so tudi lahko naložili posebno covid aplikacijo.Morajo pa potniki imeti negativni test tudi ob vrnitvi, vendar zadostuje že hitri antigenski test. Agenciji sta se v sodelovanju s Fraportom dogovorili, da ga lahko opravijo kar na samem letališču. Tisti, ki so covid že preboleli in razpolagajo z uradnim potrdilom zdravstvene ustanove, pa ne potrebujejo hitrega testa ob vrnitvi.Kakšne omejitve so jih pričakale na otoku? Kot je povedal Širca, so se v teh dneh dodatno sprostili nekateri ukrepi. »Strankam smo poslali točna trenutna navodila glede ukrepov španske vlade, situacijo smo jim razložili že, ko so se prijavile.« Sicer pa so tam odprti hoteli, restavracije in bari, kjer se za eno mizo lahko druži največ šest gostov. Obvezno je nošenje mask v zaprtih javnih prostorih, prav tako na nekaterih odprtih javnih prostorih, na javnih transferjih, obvezna je varnostna razdalja, velja pa tudi policijska ura, in sicer od 23. do 6. ure zjutraj.Kraševec Mišičeva je poudarila tudi, da je trenutno na Tenerifu zelo dobra zdravstvena slika, okužb je zelo malo. »To je varna in topla destinacija. V primerjavi s preteklimi leti zdaj ni dosti obiskovalcev. Glede na to, da so vse aktivnosti večinoma na prostem, je varna z vseh vidikov.«Sicer pa potnike čartersko letalo čaka kar na destinaciji. Če bi se epidemiološka slika naenkrat drastično poslabšala, se lahko torej nemudoma vrnejo v Slovenijo. »Ljudje si želijo potovati. To je prvi čarterski let letos, prvi tudi po oktobru lani. Zelo smo veseli, da se vse skupaj odpira, tudi potniki so navdušeni. Lahko rečem, da so na letališču vsi brez težav spoštovali vse omejitve in protokole in nekako z žarom v očeh pričakovali prvo potovanje po dolgem času,« je še dejal Širca.Temu primerni so tudi prvi vtisi z destinacije: potniki že uživajo v spomladanskem vremenu, nekateri se kopajo tudi v morju, ki ima nekje 19 stopinj. Glede na dober odziv agenciji že načrtujeta nove podobne čarterje že v marcu, ko naj bi poleteli tudi v Dubaj, v pomladanskih mesecih je v načrtu tudi Madeira.