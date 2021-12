Potopili so se v ledeno hladno gramoznico

Ni zime za eskime, so dejali potapljači GA-PO-RA Gornja Radgona, ki so skupaj z operativci PGD Gornja Radgona in PGD Ljutomer na štefanovo v gramoznici Babinci, ki je ponekod globoka tudi do 20 metrov, izvedli že svojo 24. tradicionalno vajo orientacijskega potapljanja, reševanja in dviga bremen iz globine z baloni.

Kot poudarja vodja GA-PO-RA Marko Šajnovič, tudi načelnik Podvodne reševalne službe Slovenije, so vaje in tečaji v njihovem društvu izjemnega pomena. Čeprav je imela voda tistega dne le okoli tri stopinje Celzija, se je osem potapljačev, ob Šajnoviču še Denis Zupančič, Boris Mauko, Boris Brus, Damir Ploj, Benjamin Majc, Bine Hrastelj in Matjaž Zupanc, podalo vanjo. Še 14 operativcev PGD Radgona in PGD Ljutomer je bilo v čolnih.

Ob osmih potapljačih je v akciji sodelovalo še 14 gasilcev operativcev. FOTOGRAFIJE: OSTE BAKAL

Radgonski potapljači so se sprva urili v Blaguškem jezeru, nato več let pod ledom v ribniku v Podgradu, letos pa so tretjič zapovrstjo izbrali precej večjo gramoznico v Babincih. »Testirali smo tudi nov reševalni čoln podjetja Roto 450, s katerim smo zelo zadovoljni. Preizkusili smo tri različne tipe, z vajo pa smo vsi pridobili veliko, saj je pri našem delu tudi zunanja podpora v čolnu izjemnega pomena. Uporabili smo nov šotor, v katerem se lahko odslej potapljači po intervencijah na terenu na suhem in toplem preoblečemo,« je povedal Šajnovič.

»Pomembno je, da se potapljaške in gasilske enote znajo združevati. Obenem morajo tudi vedeti, kaj katera ima in kako dela. Moje vodilo pri podvodni reševalni službi je, da se enote v regiji povezujejo in da imajo večkrat s sosednjo regijo na svojih vodah vajo.« Šajnovič je dodal, da morajo potapljači z usposabljanji spoznati raznolikosti naših rek. »Poleg tega je v Sloveniji veliko gramoznic različnih globin, z različnim dnom in strukturo in predvsem temperaturo, zato moramo biti tako pozimi kot poleti vrhunsko pripravljeni na potope.«

Testiranje čolna je bilo uspešno.

Enota za reševanje iz vode in z vode GA-PO-RA v okviru PGD Gornja Radgona s 14 operativci deluje že 45 let. Zaradi korone letos niso pripravili kakšne večje proslave ob svojem jubileju, a Šajnovič verjame, da bodo prihodnje leto razmere ugodnejše in bodo v okviru proslave 140-letnice PGD Gornja Radgona tudi oni imeli več možnosti za slavje.

45 let že delujejo.

Operativci GA-PO-RA morajo posredovati večkrat na leto, najbolj pogosto pa iščejo utopljence, a tudi druge aktivnosti in reševanja jim niso tuji. S tradicionalnim Štefanovim potopom so vsi skupaj zaključili sezono. Vodja radgonskih potapljačev nam je povedal, da veliko pozornost namenjajo pomlajevanju svojih vrst ter da imajo odlično podporo lokalne skupnosti, saj brez tega ne bi šlo, ker gre za izjemno drago dejavnost.