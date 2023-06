Potonila med Koprom in Izolo: čezoceanska ladja le meter krajša od slavnega Titanika (FOTO)

Med razkošnimi potniškimi ladjami, ki so nastale v letih pred drugo svetovno vojno, da bi zbližale staro celino s Severno Ameriko, si je čezoceanka Rex priborila pomembno mesto. Bila je plod megalomanstva fašizma in njegov ponos, le slab meter krajša od slavnega Titanika, toda bistveno hitrejša od njega. Zato se leta 1944 se med Koprom in Izolo ni potopila le ladja. Z njo je na morsko dno odšel košček zgodovine, tudi navtične. Leta 1946 so razbitine razglasili za jugoslovanski pomorski vojni plen. Ladja pa je navdušila italijanskega režiserja Federica Fellinija in gledalce njegove filmske mo...