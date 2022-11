Potomka starke z obilno letino

Dvanajstega oktobra so že četrto leto trgali osrednjo trto občine Šmartno ob Paki, ki bujno raste in dobro rodi tik ob cerkvi sv. Martina. Ob skrbni negi domačih vinogradnikov je trta, ki krasi ploščad ob vhodu v krajevno knjižnico, letos vse presenetila z izjemno velikimi, polnimi grozdi ter okroglim številom 50. Tudi tehtnica je pokazala kar 26 kilogramov.

Veliko so prispevali tudi okoliški vinogradniki. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

»Vahtar« šmarške trte žametne črnine Frančišek Fužir, ki ga je »posvetil« sam prvi slovenski ovtar najstarejše trte na svetu Alojz Jenuš Slavek iz Malečnika, se je na veliko hvalil, kako je pred zlikovci in kljunači obvaroval letino te plemenite brajde. Na srečo sta nato prevzela besedo in škarje prva vinogradnica Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki Mojca Praprotnik s posestva Primožič ter vsaj do martinovega aktualni župan Janko Kopušar, preudaren mož v vseh pogledih in pitju žlahtnih vin (baje je že pred časom prepovedal barantanje z vinom dvomljive kakovosti v njihovi fari!).

Obeta se dobra kapljica

»Ob tako dobri letini je zares užitek vzeti v roke težke grozde in jih z občutkom odlagati v brento. A ker človek ve, da bo naša kletarka Mojca to leto (do)negovala še boljši letnik od lanskega, je v njeni družbi še trgatev pravi božji dar,« je omenil številnim prisotnim občanom.

Ob skrbni negi domačih vinogradnikov je trta, ki krasi ploščad ob vhodu v krajevno knjižnico, letos vse presenetila z izjemno velikimi, polnimi grozdi.

Še lepši je bil pogled na številne vinogradnike, ki so od svojih butičnih primerkov potomk iste matere trte iz Maribora odstopili domala vse grozdje in tako v skupni čeber odložili poleg 26 kilogramov z »županske« potomke še 124 za skupnih 150 kilogramov odlično zrele modre kavčine. To je zadoščalo za 130 litrov vinske drozge, kar je dalo okrog 90 litrov temno rdečega vinskega mošta. Sladkorna stopnja 78 oekslov obeta torej zelo dobro do odlično kapljico takoj, ko bo mošt v Martinovi vasi po čudežu postal krepostno vino.

Odprli lansko zalogo

Župan je dal odpreti lanskoletne zadnje litre šmarške kavčine prav ob tej priložnosti. Skrbni tajnik društva in vinogradnik Alojzij Slemenšek, ki menda dela vinske čudeže v kleti svojega »farovškega« vinograda, je za Novice povedal: »Letošnja letina je povprečna, stopnja sladkorja je dobra, a je bila suša, zato imajo plodovi tudi manj sladkorja. Na posameznih lokacijah je bil pridelek vseeno odličen. Dober kletar naj bi letos pridelal vrhunsko vino, čeprav nekaj manj kot lani.

Ob tako dobri letini je zares užitek vzeti v roke težke grozde in jih z občutkom odlagati v brento.

V kleteh mošt slabo vre zaradi pomanjkanja kisika (hitra, prisiljena dozorelost). Prehitro ali prepočasno vretje pa lahko povzroči zasevke bolezni ali vinske napake.« Skratka, dobro vino ne teče iz trt, pomagati mu mora dober poznavalec procesa zorenja in zdravljenja, kar pa je po mnenju Slemenška že druga zgodba. A najpomembneje je, da mošt postane vino!

Frančišek Fužir je nazdravil dobri letini.

Šmarška trta je letos dobro obrodila.