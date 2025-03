Potomka najstarejše trte je v dobri kondiciji (FOTO)

Ob rezi trte moča izpod neba, jeseni klet polna je mošta in vina je ljudski pregovor, a ti menda ne držijo več tako, kot je včasih veljalo. Na gregorjevo so se pri cerkvi sv. Martina v Šmartnem zbrali člani Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki na tradicionalni, 10. rezi potomke najstarejše trte na svetu z Lenta v Mariboru.

Po zaslugi prejšnjega predsednika društva Mihaela Fajfarja so potomke prejeli tudi nekateri okoliški vinogradniki, osrednjo pa je podarila MO Maribor vinorodnemu kraju, ki nosi ime po zavetniku sv. Martinu, posvečena mu je tudi tamkajšnja farna cerkev.

Župan Šoštanja Boris Goličnik

Predsednica Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki Mojca Praprotnik je vesela, ker ohranjajo žlahtno tradicijo.

Simbolična rez trte, ki je posajena na terasi pri krajevni knjižnici, a hkrati tudi pod cerkvenim zvonikom, je strokovno in tudi družabno dejanje, pri katerem ima osrednjo vlogo vinogradnica in kletarka, predsednica društva Mojca Praprotnik z domačije Vinotoč Primožič.

Pripada ji čast obrezovanja trte, ki jo rada podeli z nekdanjim prvim predsednikom in vinogradnikom Petrom Krajncem, že več let pa tudi z župani in podžupanjami treh občin – Šmartno ob Paki, Šoštanj ter MO Velenje. Tokrat sta ji v dežnem pršu, ki je pozdravil prisotne, stala ob strani podžupanja občine Šmartno Marjanca Rogel Peršič ter župan sosednje občine Šoštanj Boris Goličnik.

Peršičeva je dejala, da je rez te vse bolj slavne trte lahko v ponos domačim vinogradnikom, saj združuje člane iz več sosednjih občin, skupaj jih je okrog 130. Domačini so ponosni na vinogradnike, ki nadaljujejo nekdanjo tradicijo vinogradniškega kraja pod Goro Oljko ter pridelujejo kakovostna vina. Nekateri so že večkrat odstopili grozdje modre kavčine od svojih trt potomk k pridelku osrednje brajde in originalne potomke s certifikatom. Izbrana kletarka iz skupnega grozdja in mošta doneguje originalno vino šmarško kavčino.

Prispevali so grozdje za protokolarno vino modra kavčina.

Ovtar iz Šmartnega ob Paki Franc Fužir je pognal korenine v vinorodni vasi.

Lani je grozdje podarilo kar 19 posestnikov trte potomke: Vinotoč Primožič ter vinogradništvo Kocuvan, Kugler, Strmšek, Ramšak, Reberšak, Fajfar, Podgoršek A., Podgoršek F., Fužir, Hriberšek, Podgoršek M., Juvan, Slemenšek, Bralić, Pokleka Danilo, Krenker, Pokleka Darko in Kovačič. To je bilo tudi največ grozdov doslej (125 kg), slabih 100 l mošta in na koncu 75 litrov zares dobrega, žlahtnega vina. Rekordna je bila tudi sladkorna stopnja. To je večinoma protokolarno vino domačega župana Janka Kopušarja, vinogradnikom in »vahtarju« Francu Fužirju pa v ponos.

Ob krajšem nagovoru je zadovoljstvo izrazil tudi župan občine Šoštanj Boris Goličnik: »Vaš dogodek je dobra priložnost za povezovanje, utrjevanje tradicije in je začetek vseh opravil v vaših vinogradih, kjer živite odlični vinogradniki. Za vaše dosežke v kakovosti vin vam lahko ob tej priložnosti čestitam. Velja, da se ob vinu in druženju dogaja marsikaj, predvsem upam, da koristnega. Med vami in vašimi prijatelji vinogradniki z vsega območja je dobro sodelovanje, prav tako med našimi občani in župani oziroma vodstvi občin. Želim vam dobro vinsko letino, za danes predstavljeni pridelek iz trt potomk modre kavčine pa čestitke in na zdravje!«