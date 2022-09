Poteza Nataše Pirc Musar razburila Janšo: kaj na vse skupaj pravi Logar?

Ministrstvo za notranje zadeve je ta teden upravnim enotam, pa tudi nekaterim ministrstvom najprej poslalo dopis z naslovom, na katerem podpise za vložitev kandidature zbira Nataša Pirc Musar. Temu so sledili očitki, da jo ministrstvo preferira. Oglasil se je tudi prvak SDS Janez Janša, ki meni, da bi morali pristojni organi na teh mestih in uradnih portalih objaviti naslove vseh štabov kandidatov, ki zbirajo podpise, če objavijo enega. Danes dopoldne pa je Janša tvitnil, da so v akciji zbiranja podpisov za Natašo Pirc Musar tudi na ministrstvu za zunanje zadeve ter slovenski diplomati.

Na očitke se je v četrtek odzvala tudi Pirc Musarjeva. »To je pravica vsakega kandidata, ki zanjo zaprosi. Moj štab je za to uradno zaprosil, drugi očitno še ne. Ista pravila veljajo tudi za parlamentarne in lokalne volitve,« je zapisala na twitterju. Absolutno ne gre za zlorabo nobene institucije, tovrstna praksa obstaja pri vseh volitvah, predvsem takrat, kadar je treba zbirati podpise, v glavnem pri neodvisnih kandidatih na predsedniških volitvah, tudi pri odvisnih kandidatih, ki morajo zbrati 3000 podpisov, ta praksa velja tudi za referendume,« pa je dejala v Tarči.

Kaj pa o vsem skupaj meni predsedniški kandidat Anže Logar? Kot so nam pojasnili v njegovem štabu, so aktivno zbiranje podpisov že zaključili, ko so v treh dneh zbrali 12.000 podpisov. »Anžetov volilni štab ni in ne bo problematiziral možnosti, ki jih predvideva zakonodaja, saj morajo biti enako dostopne vsem,« še odgovarjajo.