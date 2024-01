Potepuška psa pokončala 22 jelenov

Prebivalce Štajerske zadnje čase pretresajo grozljivi prizori poginulih čred živali. Po pokončani čredi ovac Golnarjevih iz Sovjaka pri Svetem Juriju ob Ščavnici, nato pa še ovac, koz, prašičev in drugih živali nekaj kilometrov stran, naj bi zdaj dva podivjana potepuška psa pokončala še 22 jelenov.

Štajerska veterinarka Katja Kokot se je o sagi s potepuškimi psi razpisala na družabnem omrežju facebook. Zapisala je, da sta potepuška psa v obrobo v Dragučovi vstopila v noči na petek. Na kraju samem so našli črno pasjo dlako in sledi večjih psov. Po njenih besedah gre za enak vzorec, ki je na tem območju viden že leto dni.

»Nekdo ve, kje se ta dva psa hranita in zadržujeta, pa to skriva. Sporočam vam, da ste tudi vi enako krivi za vso škodo. Vsako informacijo lahko anonimno pošljete na policijo ali UVHVVR ali meni v zasebno sporočilo,« pravi in dodaja, da »lovci potrebujejo za odstrel teh dveh psov ustrezno odločbo, v preteklosti je bila lokalna lovska družina že predmet zasebnih tožb lastnikov psov, ki so bili ustreljeni med lovom na divjad, zato si dodatnih stroškov zaradi tožb ne morejo privoščiti. Ker so v preteklosti take tožbe tudi izgubili in nato več let plačevali visoke zneske ...«

Objavila je tudi fotografije grozljivega prizora znotraj ograde in dodala, da je ob tem začutila grozljivo nemoč. »Dejstvo je, da je pristojna institucija za odlov teh živali odpovedala na celi črti.«

