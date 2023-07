Potep do zanimivega jezera (FOTO)

Prav vsi poznamo jezero Bled. Ni turističnega letaka, na katerem ne bi manjkal ta simbol slovenstva z otokom, cerkvico in gradom v ozadju. Le malokdo pa ve, da je le kak kilometer stran še eno blejsko jezero. To je bajer Ribno.

Jezeri sta po nastanku popolnoma različni. Blejsko je ledeniško-tektonskega nastanka, bajer Ribno pa je mrtvica. Nekdanji okljuk Save, ki je izgubil stik z reko in postal jezero, njegove vode pa imajo z reko stik le še prek podtalnice.

Glamping ob hotelu na Ribenski gori

Do bajerja lahko pridemo na dva načina. Prvi je, da se v Radovljici spustimo proti Lancovemu in se po makadamski cesti peljemo ob Savi Bohinjki. Ob drugem mostu prečkamo reko in avto pustimo na parkirišču na drugi strani. Drugi način pa je, da se iz Lesc peljemo proti Bledu. Na vrhu klanca nas smerokazi usmerijo levo v vas Ribno. Sledimo cesti, se zapeljemo skozi podeželsko vas in na drugi strani naselja pridemo do prej omenjenega parkirišča.

Nekaj minut hoje

Do bajerja je le še nekaj minut hoje. Jezerce je dolgo okoli 130 metrov in ima kakih 30 metrov širine. Približno na sredini sega vanj manjši polotok, na vzhodni strani pa ga omejuje mogočna skala. Skorajda v celoti je obdan z gozdom in na le nekaj krajih se svet nekoliko odpre in se najde prostor za malo plažo in klopco. Bajer je plitev in njegova globina le redkokje preseže meter. Voda je popolnoma čista. V njej plava kopica postrvi in je delno preraščen z vodnim rastjem.

Idila v Ribnem

Pohodna pot vodi okoli njega, na poti pa se odcepi več poti, ki nas popeljejo še na Ribensko goro. 588 metrov visok vrh, ki se dviga nad bajerjem. Ribenska gora ima značilno podolgovato obliko s strmimi pobočji, ki jih je obrusil nekdanji Bohinjski ledenik, ki se je v Lescah združil s tistim, ki je prihajal iz današnje Kranjske Gore in se končal pri čelnih morenah v Radovljici. Od bajerja je do vrha pol ure hoda.

Dolina Save

Glamping

Nekje na sredini se sprehodimo mimo hotela Ribno in glampinga ob njem, ki nam da vedeti, da kampiranje ni več tako špartanska zadeva, kot je bila nekdaj. Po pol ure hoda smo na vrhu Ribenske gore, ki je pretežno prerasla z gozdom in se nam odpre delen pogled na Jelovico, Pokljuko ter Julijske Alpe in Karavanke.

Obisk ribenskega bajerja je tudi sprehod po slovenski podeželski vasici, ki je ohranila še precej elementov kmečke arhitekture izpred stoletij. Kot iz škatlice je in prav vabi, da jo obiščemo.