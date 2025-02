Potapljača iskala drogo: četrt tone kokaina, vrednega devet milijonov evrov

Z branjem izpovedi dveh zaščitenih prič se je nadaljevalo sojenje 36-letnemu Brazilcu Romulu de Souzi Silvi, ki je obtožen prometa z 258 kilogrami kokaina. Drogo, zloženo v sedem paketov, vredno najmanj devet milijonov evrov, je z Albancem Edijem Bajramom poskušal izvleči iz skrivališča v podpalubju ladje Federal Tokoro, ki je marca lani v Koper priplula iz Brazilije. 42-letni Bajrami je krivdo oktobra lani priznal in bil pravnomočno obsojen na osem let zapora.

»Ladja je 13. marca čakala v sidrišču. Ob 1.20 sem na palubi čistil uniforme, ko sem zaslišal zvok, podoben kihanju. V vodi v bližini ladje sem na levi videl dve osebi brez luči, oblečeni sta bili v potapljaško obleko s plavutkami. Ker me je eden opazil, sta s podvodnima skuterjema odšla proti obali. O tem sem poročal oficirju,« je povedal mornar, ki je potapljača znova zagledal naslednjo noč.

Romulo de Souza Silvo pravi, da bi ga v Braziliji ubili, če ne bi sprejel naloge. FOTO: M. Č.

»Ob 3.55 sem slišal nekaj podobnega tolčenju, pa tudi kot da bi nekdo kihal. Ob desni strani ladje sem videl dve osebi, kar sem posnel, onadva nista vedela, da snemam,« se je spominjal pomorščak, ki je neznanca v angleščini vprašal, kaj delata, a odgovorila nista. »Tiste noči sta bila z lučkami, oblečena v potapljaške obleke. Nato sta šla stran, kam, nisem videl. Videl sem odhajati samo en skuter. Oficir mi je naročil, da iz stražarnice obvestim varnostno službo Luke Koper.« To je tudi storil in jim izročil videoposnetek.

Sojenje se bo nadaljevalo

Druga priča, ki je prav tako zaščitena zaradi morebitnega maščevanja mamilarske združbe, ki je ob zaplembi kokaina doživela veliko izgubo, pa je na kratko opisala, da so ladjo pregledali, a na njej niso našli nič.

Dokazni postopek so nadaljevali z branjem listinskih dokazov. Iz njih izhaja, da je luški varnostnik 14. marca zjutraj obvestil operativno-komunikacijski center, da so v kanalu reke Rižane opazili dva potapljača, policisti pa so po tem obvestilu v bližini betonarne na Srminu prestregli obtožena. Bila sta brez dokumentov, a sta se, kot se je kasneje izkazalo, predstavila s pravimi imeni. Medtem ko sta bila v postopku, so preiskovalci prečesali tudi podpalubje. Policijski potapljači so v trupu ladje, v podvodnem sesalnem sistemu za črpanje vode, za rešetko, privijačeno z maticami in panti, našli ter na policijski čoln izvlekli najprej pet črnih paketov, ob drugem potopu pa še dva. V večjih paketih je bilo po približno 30 manjših zavojev, v vsakem pa od kilogram do kilograma in pol kokaina.

Sojenje se bo nadaljevalo z zaslišanjem izvedenca psihiatrične stroke, saj obtoženi v času domnevne izvršitve kaznivega dejanja menda ni bil najboljšega duševnega zdravja. Po lastnih besedah je bil tudi odvisnik od cracka in kokaina. Prav konzumiranje drog ga je, kot pravi sam, pripeljalo do 4000 evrov dolga preprodajalcem, ki bi ga, če ne bi izvršil naloge, zaradi katere mu sodijo na koprskem okrožnem sodišču, v Braziliji ubili.