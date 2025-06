Pot očarljivih rastlin: sprehod med cvetjem, zgodovino in naravnimi biseri Dobrepolja

Za vse, ki tukajšnji rastlinski svet poznajo, in tiste, ki bi radi svoje znanje še razširili, je primerna Pot očarljivih rastlin, ki so jo pripravili v Turističnem društvu Dobrepolje. 2,2 kilometra dolga pohodniška pot, ki vodi po sledeh nekdanje rimske ceste, je primerna za vse, od otrok do najstarejših, obenem pa v prijetnem gozdnem hladu omogoča spoznavanje pestrega rastlinskega sveta.

Turistično društvo Dobrepolje je organiziran pohod popestrilo z odlično kulinariko.

»Ko smo pred leti ob robu te makadamske ceste iskali zanimive rastline, smo jih našteli 220, kar ni malo, a zagotovo jih je tu še veliko več. Ko smo delali floro Dobrepolja, smo našteli 600 rastlin,« pravi Branko Dolinar. Amaterski biolog je z Edijem Zgoncem, ki je bil dolga leta ravnatelj osnovne šole v Velikih Laščah, pripravil Vodnik po rastlinskem svetu ob Rimski cesti Jerneja Pečnika.

Spoznavanje narave v gozdnem hladu FOTOGRAFIJE: Simona Fajfar

Pot očarljivih rastlin je namreč del te daljše krožne, 13,3 kilometra dolge poti, ki obiskovalce popelje po občinah Dobrepolje, Velike Lašče in Grosuplje. Ime je dobila po izjemnem raziskovalcu Jerneju Pečniku, ki se je leta 1835 rodil v vasi Cesta v občini Dobrepolje. Bil je arheolog samouk, ki je prehodil Dolenjsko, Belo krajino in Notranjsko ter odkril več kot 1000 predmetov iz rimske, mlajše železne dobe in starejše železne dobe, ki so na ogled na Dunaju, v Gradcu in Ljubljani, je razložil Edi Zgonc: »Bil je izjemen raziskovalec, na katerega bi morali biti ponosni.«

»Izbor je narejen tako, da je zanimiv za vsakogar, ki ga rastline zanimajo,« pravi Branko Dolinar.

Zato so pot označili z modro-belo markacijsko označbo JP (Jernej Pečnik) in 2,5 metra visokimi lesenimi stebri, ki spominjajo na rimske miljnike, s katerimi so Rimljani označevali razdalje pomembnejših cest. Ob tem, da je pot speljana po nekdanji rimski cesti, so na poti očarljivih rastlin ostanki hospica iz časov rimskega imperija, v občini Velike Lašče pa so ponosni na ostaline rimskega zidu Claustrum Alpium, ki je v okolici Roba.

Da je pehtranova potica več kot odlična, se je strinjala tudi Dita.

Popisali 28 rastlin

Začetek Poti očarljivih rastlin je v Ponikvah na najdaljšem mostu, ki se pne prek Rašice. Že tam, v globoki senci in ob tihem spokoju rečice, ki je iz zgodovine še posebej znana zaradi Primoža Trubarja, avtorja prve slovenske knjige, ni težko preživeti nekaj časa.

Jernej Pečnik je bil izjemen raziskovalec, na katerega bi morali biti ponosni.

Žal fotografija ne kaže, kako odlična bezgova marmelada tudi diši po bezgu.

Takoj za mostom pa so prve označene rastline, ki so posebnost Poti očarljivih rastlin in jih ni težko najti. »Ob poti smo označili 28 rastlin, dreves in grmovnic in jih podrobno popisali v knjigi,« je razložil Branko Dolinar. Sprehajalec spoznava večinoma splošno znane rastline, kot so navadni mali zvonček, črni teloh, navadni šipek, navadna ciklama, šmarnica in med drevesi bukev, enovrati glog, trepetlika, divja češnja, navadna lipa, navadna bodika ter slovenska redkost, navadni kloček.

Nežne šipkove cvetove smo kar iskali.

Med praproti pa so označili dve: pozidno rutico in rjavi sršaj, ki uspevata po skalah. Med zavarovanimi in ogroženimi rastlinami so predstavili nekatere divjerastoče orhideje. »V naravi je 95 vrst orhidej, tu jih najdemo 20,« je razložil Dolinar, ki je tu našel bledo in dolgolistno naglavko, jajčastolistni muhovnik, dvolistni vimenjak in širokolistno močvirnico. Ob vsaki rastlini je postavljena posebna označevalna tablica s slovenskim in latinskim imenom, več o njih pa lahko obiskovalec izve v vodniku, ki sta ga Branko Dolinar in Edi Zgonc pripravila leta 2021. »Izbor rastlin je narejen tako, da je zanimiv za vsakogar, ki ga rastline zanimajo,« pravi Dolinar.

Pot očarljivih rastlin je odsek krožne poti po Rimski cesti Jerneja Pečnika.

Tokratni pohod po Poti očarljivih rastlin je Turistično društvo Dobrepolje popestrilo še s kulinariko, saj so sprehajalcem na dveh točkah ponudili odlične domače dobrote, med katerimi je treba izpostaviti neverjetno slastno pehtranovo potico in posebno dišečo bezgovo marmelado. A tudi brez kulinaričnega razvajanja bi bil dan krasen.