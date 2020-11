Pot miru je najboljša

Ob poti so muzeji z lepimi zbirkami.

Aprila 2020 se je Fundacija Poti miru v Posočju skupaj s Posoškim razvojnim centrom in drugimi partnerji odzvala na razpis EU oziroma njihovih organizatorjev Project Interact za izbor najboljše EU projektne ideje ob 30-letnici EU Interreg Programov, ki omogočajo različne EU projekte. Na razpis se je prijavilo 150 projektnih idej iz vse Evrope. Strokovna komisija je na podlagi predstavitve izbrala najboljših 30 projektov, med njimi tudi Pot miru oziroma Walk of Peace, ki se izvaja na Interreg Programu V-A Italija – Slovenija. Nosilci najboljših 30 idej so nato morali v kratkem času pripraviti promocijski film o svojem projektu. Tako sta Fundacija Poti miru in Posoški razvojni center s podporo drugih slovenskih in italijanskih partnerjev naredila promocijski film Walk of Peace, ki je prepričal komisijo in bil izbran med finaliste.V avgustu in septembru se je vseh šest finalistov na facebook portalu potegovalo za čim več všečkov. Walk of Peace je osvojila 2. mesto s 3150 všečki (zmagovalec, grško-italijanski projekt CIAK, je zbral 3800 všečkov), a pridobila je največ ogledov (42.500) in delitev (800) filma. Pred najboljšimi šestimi projekti je v septembru potekal še zadnji korak – izvedba predstavitve projekta, v katerem so smeli nastopati le zaposleni na projektnih partnerjih. Fundacija Poti miru, v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom in PromoTurismo FVG, je v okviru virtualnega dogodka Evropski teden regij in mest izvedla petminutno predstavitev, v kateri so trije nastopajoči skozi igro predstavili poslanstvo in vizijo Walk of Peace ideje. Po izvedbi glasovanja je projekt Walk of Peace postal zmagovalec.Ideja projekta je grajena na temelju tragične zgodbe prve svetovne vojne, ki pa je skupna vsej Evropi (in svetu), in danes povezuje. Srž projekta je ohranjanje in raziskovanje dediščine in spomina, razvoj kulturnega turizma ter širjenje vrednote miru, prijateljstva in sodelovanja med narodi, zdaj in za prihodnje rodove.»Walk of Peace je ideja in konkreten projekt, ki temelji na tesnem čezmejnem sodelovanju Slovenije in Italije v zadnjih desetih letih ter skozi transnacionalne EU projekte in druge pobude v zadnjih letih povezuje predstavnike in institucije tudi iz drugih držav,« pravijo v Fundaciji Pot miru. »To so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka, Madžarska, Nemčija, Romunija, Rusija, Slovaška in Ukrajina. Nosi in širi vrednote Evropske unije, zato v njeno moč, odgovornost in priložnost snovalci ideje verjamejo že 20 let.«Od leta 1915 do 1917 je bilo območje Zgornjega Posočja del soške fronte. Tu so se bojevali, trpeli in umirali pripadniki številnih narodov. Iz tega obdobja so se ohranile številne ostaline, kot so strelski jarki, utrdbe, kaverne, spominske plošče, vojaška pokopališča in kapele. Od 30. junija 2007 so muzeji na prostem ter najpomembnejše ostaline in spominske plošče soške fronte v Zgornjem Posočju povezani v Pot miru. Po vzoru že obstoječe Poti miru v Zgornjem Posočju je Fundacija Poti miru v sodelovanju z občinami in organizacijami pot razširila po celotnem območju soške fronte na Goriškem in Krasu do Devina. Pot miru od Alp do Jadrana povezuje območja in ljudi ter bogato kulturno in naravno dediščino vzdolž nekdanje soške fronte.