Posvetovalna skupina odločila: poživitveni odmerek priporočajo tem skupinam

Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pod vodstvom infektologinje Bojane Beović priporoča tretji odmerek stanovalcev v domovih starejših, starejšim od 70 let in kroničnim bolnikom vseh starosti, je razvidno iz zapisnika skupine. Po njihovem stališču se lahko s tretjim odmerkom cepijo tudi vsi ostali. Že prej je bil tretji odmerek priporočen imunsko oslabljenim, ki so jim tretji odmerek priporočili kot dodatni odmerek, ker je pri njih odziv na osnovno cepljenje slabši.



»S tretjim oziroma poživitvenim odmerkom se lahko cepijo tudi vsi ostali, če tako želijo, čeprav zaenkrat ni dokazov o potrebi po tretjem odmerku pri drugih skupinah,« so navedli v posvetovalni skupini. Za tretji odmerek priporočajo uporabo cepiv mRNA in to, da presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim odmerkom znaša vsaj šest mesecev.



Posvetovalna skupina predlaga še, da se v ustreznem odloku dopolni, da se zaščita po drugem odmerku cepiva podjetja Pfizer vzpostavi v sedmih dneh, pri ostalih cepivih pa v 14 dneh. Od 30. avgusta namreč velja sprememba vladnega odloka, po katerem pogoj cepljenosti nemudoma izpolni vsak, ki je polno cepljen. Člani so v zapisniku ob začetku šolskega leta še posebej poudarili pomen cepljenja staršev in starih staršev šoloobveznih otrok ter šolnikov.



Posvetovalna skupina se je na sestanku seznanila tudi s pobudo lekarniške zbornice za cepljenje v lekarnah proti gripi, kar bi izvajali farmacevti. Člani skupine svetujejo, da se vprašanja glede cepljenja v lekarnah naslovi na odbor za strokovna medicinska vprašanja na zdravniški zbornici.

