Posvetili novega škofa

Mirni Peči so danes posvetili novega novomeškega škofa Andreja Sajeta, ki je na čelu novomeške škofije nasledil Andreja Glavana. Ob posvetitvi je v nagovoru navzočim dejal, da škofovsko službo sprejema z zavedanjem velike odgovornosti za oznanjevanje evangelija, zaželel si je tudi tvornega sodelovanja in dialoga z vsemi v škofiji.



Sajeta so v mirnopeški župnijski cerkvi ob navzočnosti številnih vernikov, duhovnikov in predstavnikov družbeno-političnega življenja v škofa s polaganjem rok posvetili upokojeni novomeški škof in trenutni administrator novomeške škofije Andrej Glavan kot glavni posvečevalec ter apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie Speich in krškocelovški škof Jože Marketz kot soposvečevalca.



Po posvetitvi je prejel evangeljsko knjigo ter znamenja škofovske službe - prstan, škofovsko pokrivalo mitro in škofovsko palico. Prstan izraža edinost Cerkve in njenega ustanovitelja Kristusa, pastirska palica pa skrb za vernike. V nagovoru navzočim se je med drugim papežu Frančišku zahvalil za imenovanje in izkazano zaupanje. Kot je dejal, si bo »v sozvočju z njegovim naročilom prizadeval vernike voditi k zreli veri in občestvu s Kristusom«.



Dosedanjo prehojeno pot razume »kot blagoslov, milost in dar, svoje življenje pa dojemam kot poslanstvo za služenje drugim«. »Škofovsko službo sprejemam z zavedanjem velike odgovornosti za oznanjevanje evangelija, za posvečevalno in vodstveno službo, kjer je za opravljanje poslanstva potrebno medsebojno sodelovanje s škofovskim zborom, duhovniki ter vernimi laiki,« je dejal.



Papež Frančišek je Sajeta za novega novomeškega škofa imenoval junija letos, slabi dve leti po tistem, ko mu je Glavan v skladu s cerkveno tradicijo ponudil svoj odstop, ker je dopolnil 75 let.

