Posvet gasilk in gledališka predstava

V Preboldu je bilo nedavno veliko gasilk iz celjskega okoliša, ki so sodelovale na regijskem posvetu v dvorani osrednjega gasilskega društva Občine Prebold, en teden prej pa so bile povabljene na zanimivo gledališko igro, komedijo, v tamkajšnjo kulturno dvorano.

Gasilski dom osrednjega PGD Prebold na dan izobešanja olimpijske zastave

V prostorih PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka so udeleženke pozdravile domače gostiteljice z Anjo Donko na čelu ter predsednico Komisije za delo s članicami Savinjsko-Šaleške regije Tatjano Plaskan. V imenu GZS jih je pozdravila namestnica predsednika dr. Janja Kramer Stanjko, v imenu GZ Prebold pa predsednik in poveljnik GZ Prebold Branko Verk in Darko Kranjc. Prva tema se je nanašala na gradbeni zakon s poudarkom na legalizaciji gasilskih domov.

V Sloveniji deluje več kot 1200 gasilskih društev, ki imajo svoje prostore v gasilskih domovih, domovih krajanov, garažah, domovih vaščanov, kulturnih in gasilskih domovih, orodiščih, večnamenskih domovih in še kje, podatke jim je uspelo pridobiti za 548 objektov. Jasmina Vidmar je predstavila delo sveta članic in nedavno izdan Priročnik za delo s članicami, za katerega je dal pobudo predsednik GZS Janko Cerkvenik in ki zajema tudi prenovljeno vsebino učnega programa za specialnost vodja članic. Nada Cilenšek iz Centra za krepitev zdravja (Zdravstveni dom Žalec) je imela predavanje na temo zvišane maščobe v krvi, zadnja strokovna vsebina pa je bil prikaz Masovne nesreče Vrbje 2020, ki je bila zaradi covidnih razmer izvedena šele 18. septembra lani.

Ena od tem je bila vaja Masovna nesreča Vrbje 2020.

Zbralo se je 20 gasilk iz celjske regije in 14 iz savinjsko-šaleške regije, kar je po oceni organizatork glede na okoliščine zadnjih dveh let skromna, vendar še vedno zadovoljiva udeležba. Strinjale so se, da bodo morali tudi v gasilstvu postopno znova zaživeti nekdanje delo, vaje, tekmovanja in srečanja, kot se to postopoma že dogaja. Predstavo Skočiva pod kovter (KD Pavza iz Selnice ob Dravi) si je prišlo ogledat kar 222 članic iz vseh štirih gasilskih zvez, in sicer Prebolda, Žalca, Šaleške doline in Zgornje Savinjske doline.