Postojnska jama močno prizadeta, prvič brez živih jaslic

Nuša Derenda je zapela Ave Marijo.

Lanska Marija in Jožef z Jezusom

Lani smo občudovali miniaturne mehanske jaslice Bernarda Boleta.

Virtualna predstava bi bila nekaj, kar se te ne dotakne, saj močna čustva doživljamo takrat, ko smo tudi sami del predstave.

V Postojnski jami so zadnjih 30 let z živimi jaslicami pripravljali najveličastnejše darilo vsej Sloveniji, postale so del najlepših božičnih prizorov sveta. »Božič je čas, ko smo vsi povezani in darila dajemo iz srca. Tudi pri Postojnski jami. Želeli smo, da nas obiščete, da ste del božične zgodbe, ki jo pripravljamo več mesecev. Tudi letos smo si – pandemiji navkljub – prizadevali nadaljevati tradicijo in z živimi jaslicami med ljudi prenesti sporočilo upanja,« so povedali v Postojnski jami.»Žal, smo že jeseni zaključili, da spektakla, ki se uvršča med najčudovitejše podobe božiča na svetu, letos ne bo,« pove prvi mož Postojnske jame. »Epidemija je Postojnsko jamo prizadela kot še nič v njeni 200-letni turistični zgodovini. Ni bilo vojne, ne naravne nesreče, ki bi tako močno zarezala v njeno zgodbo.«Izvirna ideja o živih jaslicah v Postojnski jami se je porodila pred natanko 31 leti v želji, da bi počastili tako velika čudeža, kot sta – čudež narave Postojnska jama in čudež Jezusovega rojstva.»Tako so nastale prve žive jaslice, ki so bile seveda precej bolj skromne v primerjavi z današnjimi, a vendarle prve žive jaslice v Sloveniji, postavljene zunaj sakralnih objektov,« pravijo v Postojnski jami. »Takrat je to bila izjemno drzna poteza. Bile so postavljene na enem samem mestu. Žive jaslice v Postojnski jami, kot jih poznamo danes, pa so razpotegnjene skozi celoten turistični del jame.«Iz leta v leto so bile bogatejše, postale so presežnik, uvrščene med najlepše podobe božiča, in so nedvomno tudi najdaljše jamske žive jaslice na svetu, razporejene na kar petih kilometrih. »Tudi letos smo skupaj z ustvarjalci upali, da bomo lahko za vsaj pet dni pričarali pravljico svetopisemske zgodbe, ki je zgodba rojstva in upanja,« pove Batagelj. Spet so snovali nekaj izjemnega, neponovljivega, čustvenega, kar pa se, žal, ni udejanjilo.Priprave na žive jaslice potekajo skozi vse leto. Dejstvo je, da je jama že sama po sebi veličastna in čudež narave, zato si jo je direktor Marjan Batagelj že ob nastopu funkcije pred desetimi leti zadal tako tudi ohraniti: »V ničemer naj ne bo jama kulisa, vse, kar se v njej dogaja, naj jo le bogati. Žive jaslice se skladajo s to veličino stvaritve narave.«Tudi sicer v Parku Postojnska jama k vsemu, kar delajo, pristopajo izjemno premišljeno in trajnostno naravnano. »Ko pa govorimo o živih jaslicah, smo v treh desetletjih, kljub številnim omejitvam, postali pravi mojstri priprave božičnega spektakla. Samo predstavljate si lahko, kako je z vlakcem in skozi ozke rove prepeljati toliko – tudi zelo velikih – rekvizitov in več kot 150 nastopajočih. Pa vendar, ko se predstava začne, je vse videti tako enostavno, kot da vsak prizor in vsaka pesem spadata prav na tisto mesto, kjer se dogaja. Pri vsem skupaj pa ne pozabimo, da so v jami zares posebne razmere; 10 °C in konstantna vlaga, kar za večurno nastopanje res ni enostavno. Nastopajo stari in zelo mladi, tudi otroci, vsi iz lokalnega okolja. Mir, čarobnost in mističnost te v uri in pol, kolikor traja predstava, odmaknejo od zemeljskih skrbi.«Kaj pa če bi pripravili virtualni ogled živih jaslic? »Virtualna predstava bi bila nekaj, kar se te ne dotakne, saj močna čustva doživljamo takrat, ko smo tudi sami del predstave,« je razložil Marjan Batagelj. »To so žive jaslice v Postojnski jami. Ko slišim komentarje otrok, ti povedo vse: 'Mami, torej angeli res so!' Naša želja po lepoti je večna. Uresniči pa se šele takrat, ko jo doživimo z vsemi našimi čutili. Zato čuvamo našo zgodbo, zgodbo živih jaslic, samo v originalu, v živi predstavi.«