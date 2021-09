Postavni škof skrit pod ometom

Ekipa konservatorsko-restavratorskih del sv. Miklavža, dr. Ana Krevelj je druga z desne. FOTOGRAFIJI: Slavko Mirtič

Minuli konec tedna so bili v sklopu Konservatorsko-restavratorske transverzale 2021, ki jo je organiziralo Društvo restavratorjev Slovenije, predstavljeni konservatorsko-restavratorski posegi na stenskih poslikavah.Dela potekajo pod nadzorom in v sodelovanju z ZVKDS, OE Novo mesto ter izbranim izvajalcem del. Konservatorski nadzor vodita konservatorka dr.in restavratorka-konservatorka mag., medtem ko je vodja konservatorsko-restavratorskih del na stenskih poslikavah v cerkvi restavratorkaz izbrano ekipo. Potem ko je že kazalo, da so restavratorji ob sanaciji dodobra prečesali vse kotičke tega izjemnega sakralnega objekta ob reki Krki, so jih presenetila nova odkritja na stenskih poslikavah.»Že pred začetkom posegov smo izvedli več sondiranj sten, te so nam razkrile, da obstajajo poslikave pod recentnimi beleži. Pomagali smo si tudi s starimi fotografijami na steklenih ploščah, pred zadnjo večjo prenovo cerkve med letoma 1907 in 1911,« Krevljeva niza podatke in dodaja, da so kljub temu naleteli na presenečenja: odkritje postavnega škofa ter upodobitev dveh donatorjev ob sv. Ludviku Toulouškem, ki so ga do zdaj verniki videli le do pasu. Presenečenje je bilo tudi ponovno odkritje grba s šlemom na zahodni fasadi, ki jim bo morda pomagal odkriti identiteto naročnika poslikave na fasadi. Ti posegi terjajo veliko finančnih sredstev, zato so se prijavili na državni in občinski razpis za obnovo kulturne dediščine. Dela v notranjosti potekajo v obliki dvoletnega programa, ki ga poleg župnije sofinancira tudi ministrstvo za kulturo.Dokončanje del na zahodnem pročelju je vezano na obnovo same fasade ter menjavo dotrajanega nadstreška, ki ponuja dragoceni poslikavi unikatne upodobitve dveh motivov v enem: Kristusa na Genezareškem jezeru ter sv. Nikolaja, zavetnika cerkve, ki pomiri vihar, najnujnejšo zaščito. Pri tem pa računajo tudi na pomoč Občine Žužemberk.