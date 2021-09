Poštar na cesti našel 23 tisočakov

Takole so prek facebooka poročali o najdenem denarju, ki je spet pri lastniku.

Ljutomerski pismonoša je velik poštenjak, ki pa se v medijih ne želi izpostavljati.

Denar včasih prav zares leži na cesti.

Res je sicer, da slovenski pismonoše, ki veliko delajo, nimajo prav visokih plač, a velika večina jih svoje delo opravlja dosledno in pošteno. Večje vsote denarja v svojih torbah imajo zadnji delovni dan v mesecu, ko poteka izplačilo pokojnin, čeprav jih dandanes velika večina upokojencev prejema na tekoče račune.Tudi zaradi epidemije covida-19 je v poštarskih torbah vedno manj gotovine, včasih pa denar leži tudi na cesti. Prav to se je pred dnevi v službenem času primerilo pismonoši ostrega vida in predvsem dobrega srca, ki je zaposlen na Pošti 9240 Ljutomer: na ulici je našel nič manj kot zajetnih 23.000 evrov, ki bi tudi najditelju gotovo prišli prav, a je dobrosrčnež vedel, da to ni njegovo in bi lastnik evre, ki jih najbrž ni enostavno privarčeval, gotovo zelo pogrešal. Denarnico z denarjem in dokumenti je odnesel na policijsko postajo.»In naj še kdo reče, da smo poštarji nepošteni, nesramni, nekulturni ... 23.000 evrov je nekdo danes izgubil na cesti, na srečo jih je našel naš poštar,« so zapisali na svojem profilu na facebooku v skupini Sindikata poštnih delavcev dobro obveščeni, najverjetneje pismonoševi sodelavci. Dodali so, da je pismonoša najdbo s pomočjo policije že vrnil lastniku. Za zdaj ni znano, ali je zanjo prejel tudi kakšno nagrado.Pri Sindikatu poštnih delavcev so pojasnili, da to še zdaleč ni edina tovrstna najdba v njihovih vrstah: še ena od njihovih zaposlenih je tako pred kratkim našla 5000 evrov, ki so na koncu prav tako pristali v rokah pravega lastnika. Glede tokratnega junaka iz Prlekije pa so potrdili, da gre za velikega poštenjaka, ki pa se v medijih ne želi izpostavljati. On se je namreč že izkazal in najbrž bi to morali ceniti njegovi delodajalci.Pri Pošti Slovenije so potrdili, da je pismonoša naletel na bogato najdbo, večjo količino denarja, primer pa da so takoj predali policiji. Tudi slednji so potrdili, da je pismonoša večjo količino denarja našel na območju Policijske postaje Ljutomer. Policisti so lastnika izgubljenih tisočakov že našli in mu jih predali, je potrdila, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.