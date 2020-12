Pošta Slovenije se je odzvala, pojasnjuje, zakaj so paketi na mokrem

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Da se pojavlja veliko težav z dostavami Pošte Slovenije, poročajo naši bralci z vseh koncev Slovenije. Poleg tega smo poročali o paketih v Logističnem centru Vič, kjer jih ima Pošta Slovenije pred dobavo naslovniku kar na snegu, dežju Na Pošti Slovenije so nam takole odgovorili na naša vprašanja:Zaradi rasti spletne trgovine, ki jo je epidemija covida 19 v letošnjem letu le še pospešila, Pošta Slovenije v letošnjem letu beleži več kot 40-odstotno rast paketnih pošiljk, v zadnjih dneh pa beleži podvojen obseg paketnih pošiljk. Pismonoše in dostavljavci dostavljajo pakete 825.000 gospodinjstvom v RS. Dostava večine pošiljk trenutno še poteka znotraj predvidenih rokov, to je v treh dneh od oddaje pošiljke v prenos (v te dneve pa ne štejejo sobote, nedelje in prazniki), se pa glede na trenutno epidemiološko situacijo razmere v prometu s pošiljkami tako doma kot v tujini stalno spreminjajo.Zaradi enormne rasti števila paketov v zadnjih dneh, ki so posledica ukrepov ob epidemiji covida 19 (zaprtje trgovinskih in drugih dejavnosti v Republiki Sloveniji) in omejenih razpoložljivih kapacitet, bo lahko v naslednji dneh prihajalo do motenj prevzema in dostave paketov. S podobno situacijo se srečujejo tudi drugi dostavljavci, ne samo Pošta Slovenije – tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Morebitno odprtje trgovskih centrov bi lahko vplivalo na zmanjšanje števila spletnih nakupov, vendar se celotna panoga s trenutno izkušnjo srečuje prvič, zato zanesljivih napovedi nimamo. Pošta Slovenije bo tako kot doslej storila vse, da bo teh čim manj. Navedeno pomeni, da bo lahko prihajalo tudi do časovnega odloga sprejema paketov glede na običajno prakso. Splošno pomanjkanje skladiščnih in transportnih kapacitet je v teh dneh prisotno na celotnem trgu.Promet s paketnimi pošiljkami je zaradi omejitev trgovinske dejavnosti in izrazite selitve na spletne platforme ob epidemiji covida 19 v zadnjih dneh presegel vsa pričakovanja, zato so bile v danem trenutku zapolnjene vse skladiščne kot tudi procesne kapacitete. Kljub dodatnim najetim površinam je prišlo do situacije, ko so bile pošiljke določen čas pred sprejemom oziroma nadaljnjo distribucijo shranjene na zavarovanem območju dvorišča pred poštnim logističnim centrom. Pošiljke smo zavarovali s ceradami in PVC-folijo. Kljub enormnih količinam prispetih pošiljk in izrazito slabim vremenskim razmeram smo se od trenutka prevzema pošiljk z vozil do umika pod cerado trudili zaščititi in preprečevati škodo pri vseh pošiljkah. V primeru, ko poštna logistična centra ne zmoreta predelati vseh pošiljk prek noči, se transport na pošte izvaja tudi v popoldanskem času, prednostno pa so v dostavi paketi, ki niso bili dostavljeni prejšnji dan. Tako so bili tudi paketi, ki so bili shranjeni na prostem, naslednji dan dostavljeni naslovnikom. Do takšne situacije v prihodnje ne bo več prihajalo, saj Pošta Slovenije ob obeh poštnih logističnih centrih v tem in naslednjem tednu postavlja šotore, za kar je izpeljala javno naročilo ter tudi najela še dodatne skladiščne prostore. Ob tem je že pred časom, glede na podvojen obseg paketnih pošiljk, uvedla dodatne kapacitete in ukrepe za čim bolj tekoče odvijanje poštnega prometa v vseh fazah prenosa pošiljk, tako v dostavi kot na poštah oziroma v obeh poštnih logističnih centrih v Ljubljani in Mariboru. Zaposlila je dodatne delavce na področju dostave, na nekaterih poštah povečala število študentov za pomoč pri delu ter najela pogodbene izvajalce za dostavo paketov. Tudi v obeh poštnih logističnih centrih v Ljubljani in Mariboru je povečala ekipe in uvedla dodatne izmene, prav tako pri delu pomagajo študenti ter zaposleni iz strokovnih služb.