Pošta na udaru, poštni delavci pa razkrivajo svojo plat zgodbe

Z mopedi po snegu

V SPD že več let poudarjamo, da je varnost in zdravje pri delu eden bistvenih elementov, katere pogrešamo na Pošti. V preteklih letih se je vsako leto število poškodb in bolniških odsotnosti večalo in ta trend se nadaljuje. Poleg tega pa se delavci srečujemo še s povečanim obsegom dela na paketni dostavi. V nasprotju s priporočili zdravstvene stroke, ki predlagajo v času epidemije skrajševanje delovnega časa, delo od doma v največji možni meri itd., se delavcem na Pošti odreja dodatna dela, nadurno delo, dodatno delo ob sobotah in podaljšanje odpiralnega časa poštnih poslovalnic

»Delavci Pošte Slovenije smo zadnjih dveh tednih nenehna tarča medijskih objav in polemik glede odgovornosti zaradi nastalih težav pri prenosu paketov. Sami smo že 25.11.2020 na Odboru za gospodarstvo v državnem zboru opozorili, da zaradi Zakona o poštnih storitvah, kateri Pošti Slovenije nalaga izvajanje univerzalnih poštnih storitev, nastaja velika gospodarska škoda. Zaradi omenjenega zakona, na Pošti Slovenije ne smemo prerazporediti naših internih resursov, tako delavcev, kot vozil, na tržni segment, torej paketno dostavo. Sedaj je posledica vidna vsem.Poleg tega se je zaradi neustreznega načina financiranja v preteklih letih zaprlo 65 pošt in posledično sedaj prihaja do večjih dodatnih obremenitev zaposlenih in nezadovoljstva strank zaradi povečanega časa čakanja za vstop na poštno poslovalnico,« so zapisali v Sindikatu poštnih delavcev.Pošta je v času koronakrize sila obremenjena , še bolj pa v t.i. veselem decembru. Zato je veliko slabe volje tudi pri pošiljateljih in prejemnikih. Poleg tega ima Pošta Slovenije zaradi veliko paketov prostorsko stisko in so paketi ostali na snegu in dežju.Iz Sindikata so sporočili, da so na upravo Pošte Slovenije naslovili določene zahteve. »V ta namen smo na upravo Pošte Slovenije naslovili spodnje zahteve. V kolikor od uprave ne dobimo pozitivnega odgovora in pripravljenosti, da sledijo zahtevam, bomo delavci na Pošti Slovenije primorani poslužit drugih oblik sindikalnega boja za dosego boljšega standarda tako za zaposlene, kot za stranke. «