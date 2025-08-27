MIREN IZRAZ NEZADOVOLJSTVA

Posredovali varnostniki, na sejmu Agra jezni živinorejci vdrli na razstavni prostor ministrstva

Ker bi bila lahko resno ogrožena varnost zaposlenih in obiskovalcev, so bili predstavniki ministrstva primorani prostor iz varnostnih razlogov zapustiti.
Fotografija: Sejem Agra FOTO: Zauneker
Sejem Agra FOTO: Zauneker

Živinorejci, nezadovoljni z odnosom kmetijskega ministrstva do te kmetijske panoge, so danes v sklopu sejma Agra svoje nezadovoljstvo izrazili na razstavnem prostoru ministrstva. Posredovali so varnostniki, kar so predstavniki živinorejcev označili za nepotrebno in neupravičeno. Predstavniki ministrstva pa so prostor predčasno zapustili.

»Miren izraz nezadovoljstva«

Kot piše v sporočilu za javnost, pod katerega so podpisani Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Slovenska zveza prašičerejcev in Sindikat kmetov Slovenije, je obstoj živinorejske panoge dodatno ogrožen po nedavnem sprejetju novele zakona o zaščiti živali.

Zato so danes, kot so navedli, pripravili »miren izraz nezadovoljstva« na razstavnem prostoru ministrstva na Agri in tako državni sekretarki Maši Žagar pojasnili razloge za svoje nezadovoljstvo.

So pa v omenjenih organizacijah »zgroženi«, da so varnostniki pozneje »napadli predstavnike prašičerejcev in poskušali odstraniti plakate ter napise«. 

Ministrstvo: »samovoljni vdrli na razstavni prostor ministrstva ter onemogočili delo«

Nekoliko drugačno je videnje dogodkov, ki ga je v zapisu na družbenem omrežju Facebook predstavilo ministrstvo. Kot so zapisali, je na sejmu skupina prašičerejcev in predstavnikov nekaterih nevladnih organizacij »samovoljno vdrla na razstavni prostor ministrstva ter onemogočila delo«.

Ker bi bila lahko resno ogrožena varnost zaposlenih in obiskovalcev, so bili, kot so navedli, predstavniki ministrstva primorani prostor iz varnostnih razlogov zapustiti. 

Na ministrstvu sicer pravijo, da pravico do protesta razumejo in spoštujejo.

 

