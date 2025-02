Posodobljena tovorna flota

Vrhniško podjetje Trans Felix, specializirano za prevoz razsutih tovorov s silo-cisternami, je svojo floto 24 tovornjakov obogatilo z novima vlačilcema actros L procabin 1853 znamke Mercedes-Benz. Nova actrosa, ki sta posebna novost na slovenskem trgu, izstopata s futuristično zasnovo, izboljšano aerodinamiko in inovativnimi asistenčnimi sistemi.

Opremljena sta z najmočnejšima 13-litrskima motorjema, kar omogoča prevoz razsutih tovorov do največje dovoljene skupne mase. Direktor podjetja Trans Felix Boštjan Jelnikar je poudaril, da so se za močnejše motorje odločili zaradi težkih tovorov, ki jih prevažajo, in dodali hidravlična retarderja za večjo varnost in učinkovitost. Poleg tega so izbrali celotni paket asistenčnih sistemov za varnost in udobje, vključno z zračno vzmeteno prednjo premo ter kabino s paketom solostar, ki voznikom omogoča udobne premore in možnost preoblikovanja kabine v pisarno ali jedilnico. Novi tovornjaki so opremljeni s kompresorjem za zrak, ki je nujen za praznjenje silosa. Kompresorja so vgradili v lastni delavnici podjetja Trans Felix, kjer imajo bogate izkušnje s tovrstnimi prilagoditvami, je še povedal Jelnikar.