Posnetek malega Kirsa vam bo ogrel srce: To je njegovo sporočilo! (VIDEO)

se je rodil z redko gensko boleznijo, spinalno mišično atrofijo (SMA), ter združil Slovenijo ob iskanju pomoči za zdravilo, za katero je treba odšteti dva milijona. Spomnimo, starši so imeli le štiri mesece časa, da so zbrali denar, saj je moral zdravilo prejeti do dopolnjenega drugega leta, dovolj pa je le en odmerek. Mineva pa točno eno leto od prelomnega trenutka, ko je Kris v Los Angelesu prejel odmerek zdravila, ki mu je spremenilo življenje.Skupaj z društvom Palčica Pomagalčica in drugimi mediji smo sprožili največjo človekoljubno akcijo v državi in pravi plaz dobrodelnosti. Ob današnji oobletnici prejema zdravila pa so na svoji facebook strani objavili ljubki posnetek malega Krisa, ki je vidno napredoval in se dobre volje pogovarja s svojo mamo.»Danes mineva točno eno leto odkar sem prejel Zolgensmo. Vsi skupaj ne bi mogli biti bolj veseli, veseli da ste vsi bili z nami, ko smo vas najbolj potrebovali, da ste se vedno ob nas...in da sem danes nasmejan, glasen in predvsem nagajiv fantekMoja pot je se dolga...pa vendar z vami veliko lažja. Velik objemček vse mojim prijateljem borcem, ki se kakorkoli borijo za boljši jutri.«