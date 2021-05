Posnetek, ki orosi oči: tako so umiritev razmer proslavili v Kamniku (VIDEO)

Epidemiološka situacija se tudi pri nas končno nekoliko umirja, tedensko povprečje novih okužb je v zadnjih dneh upadlo pod 300. Čeprav epidemija še ni dokončno premagana, pa ti podatki ljudi vseeno navdajajo z optimizmom.V kamniškem domu starejših so v okviru priprav njihove obletnice množično zaplesali in se tako pridružili svetovnemu plesnemu izzivu Jerusalema. Na družbenih omrežjih so predstavniki doma objavili posnetek, kako so zaplesali prav vsi zaposleni, pete pa so zasrbele tudi tamkajšnje stanovalce oziroma oskrbovance, ki navdušenja niso mogli skriti.Pred časom so se omenjenem izzivu pridružili tudi zaposleni in stanujoči v DSO Črnomelj.Svoje plesne korake pa so pokazali tudi gasilci PGD Šentjur.