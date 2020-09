Posnetek, ki je razdelil Slovenijo: oče s sočnimi kletvicami nad zdravstvene delavce

Od ploskanja do grajanja

V dneh, ko se slovenske bolnišnice polnijo s covid 19 pacienti, je slovensko zdravstvo pod vse večjim pritiskom. Več bralcev nas je opozorilo na posnetek, ki ga je objavil jezen oče, potem ko njegov otrok ni prišel do zdravnika. Moški na posnetku pred UKC Maribor zmerja zaposlene v tej naši drugi največji bolnišnici.»Naj vas posnamem, v kakšni gneči ste, tukaj mi pa ne sprejmete dveletnega otroka. Pi*** vam ma***, mafija. Cel gobast je,« je slišati razburjen glas moškega, ki je ob posnetku zapisal, da se pri zdravniku dva dni niso javljali na njihove klice. Ker se je stanje otroku poslabšalo, so odšli v bolnišnico, kjer so jim, tako piše, povedali, da jih ne morejo sprejeti in naj pokličejo zdravnika na telefonsko številko, ki so jim jo dali. Zdravnik se ni javil, zato je moški izgubil živce.Pod posnetkom se je zvrstilo veliko komentarjev, ki pa so zelo različni; nekateri se strinjajo s povedanim in mu ploskajo ter delijo svoje podobne zgodbe, drugi pa se zgražajo nad tem, da se je moški tako spravil na zdravstvene delavce.»Menim, da je odgovornost nas vseh, da takšna nizkotna in primitivna dejanja najostreje obsodimo, še posebej, ker smo očitno prišli v čas, ko si ljudje dovolijo bolničarje, medicinske sestre in vse ostale zdravstvene delavce nazivati 'brezdelneži' in jih javno poniževati zaradi nečesa, s čimer nimajo dotični nikakršne povezave,« pa je posnetek komentiral eden izmed bralcev, ki nas je nanj opozoril.Preberite tudi:V UKC Maribor so nam potrdili, da so z dogodkom seznanjeni. »Menimo, da je vedenje snemalca neprimerno ter žaljivo za zaposlene v zdravstvu. Dogodek še v celoti preučujemo in ga zaenkrat nismo prijavili pristojnim organom,« so odgovorili, da niso klicali policije. »Na videoposnetku, ki je nastal pred vhodom v urgentni center, kjer je iz obdobja epidemije tako imenovana siva cona s šotori in z nadstreškom, so videni zaposleni UKC Maribor, ki v predpisani varnostni razdalji in z zaščitno opremo (maskami) čakajo na laboratorijsko obravnavo,« pojasnjujejo, zakaj je bilo toliko zaposlenih pred bolnišnico.»Kar se tiče obravnave otroka, je bila izvršena triaža na vstopni točki v urgentni center, kjer se zaradi covid razmer preverja možnost okužbe pred vstopom v čakalnico. Po opisu kliničnih znakov otroka je bilo ocenjeno, da ga obravnava pediatrinja iz ZD in je bila očetu posredovana tudi telefonska številka, na katero naj pokliče,« so na UKC odgovorili, zakaj otroka niso sprejeli v obravnavo.