Janšev poslanec: »Vlada podpira nevladne organizacije, ki promovirajo pedre«, Levica: »SDS se je snela s ketne« (VIDEO)

Andrej Kosi je poslanec in občinski svetnik Občine Ormož. Je član poslanske skupine največje opozicijske stranke, torej SDS. Nedavno je na družabnem omrežju delil posnetek, ki je milo rečeno, marsikoga presenetil. Ko je razpravljal o različnih nevladnih organizacijah, je tako jasno in glasno pribil: »Namesto podpore obrtnikom, vlada podpira nevladne organizacije, ki promovirajo pedre.« Pravi, da država podpira nevladne organizacije, kot je Glas ljudstva, ki da »porabljajo milijone, da iščejo spole, podpirajo promocijo pedrov in tako naprej.«

Andrej Kosi je član poslanske skupine največje opozicijske stranke. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

In dodal: »Povejte mi, predstavniki vlade, koliko denarja se izteče iz takšne nevladne organizacije nazaj v proračun s prispevki?«

Levica: »SDS se je snela s ketne«

Posnetek je delil tudi vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec in pripisal: »SDS se je snela s ketne… Žan Mahnič bi streljal Rome, Andrej Kosi bi preganjal ‘pedre’.«