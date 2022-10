Posnetek iz dvorane DZ razkriva, kaj sta med odmorom počela poslanca SDS (VIDEO)

V petek smo poročali o nenavadnem dogajanju v državnem zboru (DZ). Poslanca SDS Andrej Hoivik in Franc Breznik naj bi namreč med odmorom na seji odprla in slikala zaslon računalnika poslanke Levice Nataše Sukič, medtem ko je ni bilo v dvorani. Tudi danes v Levici trdijo enako, medtem ko so priložili še fotografijo oziroma zaslonski posnetek iz DZ. »Dokaz, da sta poslanca SDS Hoivik in Breznik med odmorom včerajšnje seje odprla prenosnik poslanke Nataše Sukič in vohunila za njegovo vsebino,« so zapisali ob fotografiji.

Kmalu se je oglasil tudi Hoivik, ki je priložil videoposnetek dogajanja, od Levice pa zahteval prenehanje »potvarjanja dokazljivega dogajanja«. S posnetka je razvidno, da je bil računalnik že odprt, ko sta se mu približala, prav tako je bil zaslon zatemnjen. Kot je na twitterju že pojasnjeval Hoivik, sta fotografirala le mizo, saj naj bi se tam še po dveh letih poznalo, kako so poslanci Levice »uničevali inventar«.

Kaj se je dogajalo pred dvema letoma, si lahko ogledate na spodnjem posnetku.