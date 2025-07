Posnetek Golobove mladeži odmeva: »To je golobnjak, to je golob« (VIDEO)

Podmladek Gibanja Svoboda Svoboda Mladi je v zadnjem času vse bolj odmeven na domačem političnem parketu. Spomnimo, pripravili so

javno kampanjo z jasnim in provokativnim sporočilom: »Kriminalec naj ne bo politik.« Tako so več kot 5000 zbranih podpisov predali poslankam in poslancem Svoboda. Odmeven je bila tudi njihov odziv na resolucijo o spominu na žrtve komunističnega obdobja, ki jo je sprejel Evropski parlament. Pobudnica le-te je bila evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS).

No, zdaj pa so pripravili posnetek, kjer so Slovencem pokazali, kaj je politika. V glavni vlogi v posnetku z naslovom »To je politika« je nastopila poslanka Gibanja Svoboda Sara Žibrat.