Fotografija s ceste: tako se je slovenska družina odpravila na dopust

Zaradi prvomajskim praznikov so se nekateri odpravili na spomladanske počitnice. Da bi se na dopustu prepustili najrazličnejšim užitkom, nekateri s seboj vzamejo številne pripomočke, s katerimi si bodo krajšali dopustniški čas. A kaj se zgodi, ko je avtomobil že preveč natrpan, da bi vanj pospravili še otroški sedež za kolo?

Na omrežju twitter je udeleženec v prometu objavil fotografijo s slovenskih avtocest, na kateri je voznik s slovenskimi registrskimi oznakami dodobra obtežil svoj avto. Nanj je naložil dve kolesi na kljuko prtljažnika in enega na streho. Kolo, ki je bilo pričvrščeno na strešni nosilec avtomobila, je imel na sebi še otroški sedež, kar je za ostale udeležence v prometu videz delovalo še bolj nevarno. »Vse se je treslo in majalo, zato sem preventivno raje zamenjal vozni pas,« je zapisal avtor posnetka.

Če je voznik natovorjenega avtomobila vozil v skladu s hitrostnimi omejitvami in imel dobro pritrjeno prtljago, potem ni bil v nikakršnem prekršku, a roko na srce - vseeno bi bilo bolje, da bi hitrost nekoliko zmanjšal. četudi je vozil po omejitvi 130 km/h in vozil po desnem voznem pasu.

Z Darsa pojasnjujejo, da glede vožnje osebnih vozil, ki imajo na strehi prtljažnik in tovor (kolesa, surf, smuči, kovčke ali podobno) velja, da ta vozila v področnem zakonu niso posebej obravnavana. »Gre namreč za osebno vozilo, ki sme voziti po avtocesti, vendar enako kot za vse ostale primere velja, da mora upoštevati pravila varne vožnje, kot jih določa Zakon o pravilih cestnega prometa. Za varen prevoz prtljage je dolžan poskrbeti uporabnik avtoceste, saj v družbi Dars nimamo nobenih pristojnosti pregledovati ustreznosti pritrditve koles oziroma ustreznosti homologiranih pritrdilnih naprav. Naš cilj je, da bi bile avtoceste in hitre ceste varne in da bi zagotavljaje ustrezno pretočnost, zato voznike ves čas pozivamo k spoštovanju pravil varne vožnje,« pojasnjujejo na Darsu in dodajajo, da je morebitno sankcioniranje v pristojnosti policije.

Na leto pade od 20 do 30 koles z vozil

Vsi uporabniki pa ne pritrdijo ustrezno svojih koles, kar opažajo tudi na Darsu. Na leto v povprečju zabeležijo od 20 do 30 intervencij, ko pade kolo z vozila na cestišče. Natančnega razloga ne poznajo, a z veliko verjetnostjo domnevajo, da gre za neustrezno pritrjeno kolo (ali na strehi osebnega vozila ali pa na zadnjem delu, na kljuki, ki je namenjena prevozu priklopnih vozil).

Kaj storiti, če med vožnjo pred vas pade kolo?

Če se na avtocesti znajdete v situaciji, da z vozila pred vas pade kolo, se je treba osredotočiti predvsem na to, da ostanemo zbrani, da ne izvajamo pretiranih manevrov menjave voznih pasov, sploh ne pri gostem prometu, ko obstaja veliko tveganje za nalet oz. prometno nesrečo, svetujejo na Darsu. Takrat vklopite vse štiri smernike in zmanjšate hitrost, da na nevarnost na cesti opozorite tudi ostale udeležence v prometu. Varno se ustavite na odstavnem pasu (ali odstavni niši) in pokličite Prometno informacijski center (PIC) na št. 1970.