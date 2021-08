Poslovite se od poletja, prihaja občutna ohladitev

Nad severnim delom srednje Evrope je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto, ki bo ponoči prešla Slovenijo. Danes bo sončno in vroče, popoldne bo ponekod zapihal veter južnih smeri, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Zvečer se bo na severu oblačnost povečala, nastane lahko kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 °C.



Ponoči se bo povsod pooblačilo, do jutra bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 °C.



Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami, predvsem na Primorskem bodo še možne nevihte. Dež bo popoldne večinoma ponehal, od severa se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 27 °C.

