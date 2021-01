Poslovili so se v letu 2020 (FOTO)

K večnemu počitku pospremili šest mladih: Molčimo, trpljenje je preveliko (VIDEO)

Ivan Miličević, Stipe Romić, Žana Pavković, Mija Soldo, Stipe Pavković in Marija Pavković so bili danes pokopani pred cerkvijo svetega Janeza Krstnika v kraju Rakitna. Mirelo Reza in Stjepana Jukića so k zadnjemu počitku pospremili v nedeljo. Pred cerkvijo so bile opoldne postavljene bele krste s trupli mladostnikov. Sprevoda se je udeležilo na