Poslovila se je Vesna, ki je zadnje dni preživela v mukah: »Prosim, pomagajte mi umreti!« (VIDEO)

Umrla je Vesna Prijatelj, dolgoletna sodelavka UKC Ljubljana in zagovornica pravice do dostojne smrti. Novico je javnosti potrdila Biserka Marolt Meden iz društva Srebrna nit.

Vesnina prijateljica je le nekaj dni pred njeno smrtjo objavila ganljiv zapis na Facebooku, v katerem je razkrila, da je bila Vesna v hudih bolečinah, neozdravljivo bolna, nepremična in da je v zadnjih dneh poskušala končati svoje življenje. Njena želja je bila jasna: umreti brez bolečin, dostojanstveno in mirno.

Objavila je tudi video (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

»Že leta prej se je odločila, da bo končala svoje življenje, ko bo prehudo. Podpisala je vse ustrezne papirje, ne dovoli reanimacije. /…/ V zadnjih dnevih je dvakrat delala samomor, spila je stekleničko morfija /…/ zaradi tega so jo premestili na psihiatrično kliniko /…/ Pa ni duševni bolnik – samo umira in hoče umreti v miru.«

Vesna Prijatelj je bila po poklicu višja medicinska sestra, doktorica informacijskih ved in dolgoletna poznavalka slovenskega zdravstvenega sistema. Večkrat je javno nastopala kot aktivistka za zakon o prostovoljnem končanju življenja – za to, da bi ljudje v neznosnih bolečinah imeli možnost dostojnega odhoda.

V zadnjih letih se je borila z napredno obliko raka, ki je povzročal hude bolečine in omejitve gibanja. Kljub temu je pogosto poudarjala, da se ne želi vdati — iskala je vse možne poti, da bi si življenje še kako podaljšala in vsaj delno olajšala.