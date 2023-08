Poslovila se je legenda ljubljanskih ulic

»Miha, brez tebe ljubljanske ulice ne bodo več, kar so bile.« Tako so se od Mihe Nečemarja, legendarnega uličnega prodajalca poslovilo društvo Kralji ulice. Delo poroča, da je s kupom tiskanih medijev pod pazduho po Ljubljani hodil verjetno zadnjih 30 let. Znan je bil po tem, da se je rad pogovarjali in delil brezplačne nasvete, že desetletja pa je imel status enega najbolj prepoznavnih prebivalcev slovenske prestolnice.

Pogreb bo v petek ob 15. uri. Do takrat bo ležal v vežici št. 3 na ljubljanskih Novih Žalah.