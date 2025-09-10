Poslovil se je ugledni slovenski zdravnik, bil je eden izmed pionirjev

Umrl je zdravnik specialist prim. izr. prof. dr. Albert Peter Fras, ki je deloval na področju radioterapije in ginekologije. Med letoma 2000 in 2003 je vodil Onkološki inštitut Ljubljana, bil je tudi dolgoletni vodja skupine za zdravljenje ginekoloških tumorjev in eden izmed pionirjev multidisciplinarne obravnave, so navedli na Delu.

Pomembno je zaznamoval razvoj slovenske onkološke ginekologije in radioterapije.

Po diplomi na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1966 je leta 1972 zaključil specializacijo iz radioterapije, leta 1979 pa še ginekologije. Doktoriral je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani 1988, kjer je postal leta 2014 izredni profesor. Leta 2012 je prejel naziv zaslužni gostujoči profesor na Medicinski fakulteti v Mariboru.