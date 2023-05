Poslovil se je priznani stomatolog

Umrl je akademik Uroš Skalerič, zaslužni profesor Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je vzgojil generacije stomatologov in uvedel poklic ustnih higienikov, so sporočili iz Stomatološke klinike UKC Ljubljana. Med drugim je bil strokovni direktor stomatološke klinike in vodja centra za ustne bolezni in parodontologijo.

Skalerič, rojen aprila 1945 v Ljubljani, je diplomiral na odseku za stomatologijo ljubljanske Medicinske fakultete. Leta 1978 je postal specialist za zobne bolezni, ustne bolezni in parodontologijo in leto zatem doktoriral. Kot štipendist Fulbrightovega sklada je pet let gostoval na uglednih raziskovalnih ustanovah v ZDA, leta 1993 pa bil na katedri za ustne bolezni in parodontologijo izvoljen za rednega profesorja.

Akademik dr. Uroš Skalerič na ljubljanski Medicinski fakulteti leta 2009. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Njegov bogat raziskovalni opus zajema predvsem epidemiološke raziskave ustnih bolezni in parodontalne bolezni, etiopatogenezo parodontalne bolezni, parodontalno medicino in nove možnosti zdravljenja parodontalne bolezni. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov v uglednih mednarodnih in domačih strokovnih revijah.

Direktor Stomatološke klinike

Leta 2003 je bil izvoljen za izrednega in leta 2009 za rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Za znanstvene dosežke na področju stomatologije je kot član raziskovalne skupine leta 1984 prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča in leta 2016 Zoisovo nagrado za življenjsko delo, so navedli na Stomatološki kliniki. Leta 1997 je prejel naziv ambasador znanosti Republike Slovenije.

Skalerič je bil med drugim dolgoletni vodja centra za ustne bolezni in parodontologijo in strokovni direktor Stomatološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) v Ljubljani, predstojnik katedre za ustne bolezni in parodontologijo in predstojnik odseka za dentalno medicino in prodekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Mentor številnim specializantom

Kot so navedli, je kot mentor številnim specializantom, magistrandom in doktorjem znanosti znanje prenašal na mlade generacije. Vzgojil je generacije stomatologov in uvedel poklic ustnih higienikov, ki so nepogrešljivi člen pri preprečevanju bolezni zob in obzobnih tkiv. V slovenski prostor je uvedel celostni pristop zdravljenja parodontalne bolezni. Kot dolgoletni predsednik strokovnih združenj pa je z organizacijo tradicionalnih strokovnih srečanj, na katera je vabil najuglednejše strokovnjake iz tujine in Slovenije, znanstvena in strokovna dognanja razširjal v slovenski strokovni prostor.

Bil je tudi predsednik izvršnega odbora Evropskega odseka Mednarodne zveze za stomatološke raziskave, Evropske federacije za parodontologijo in Mednarodne akademije za parodontologijo in predsednik Evropske federacije za parodontologijo. Za izredne prispevke v znanosti na področju parodontologije je bil leta 2002 imenovan za častnega člana Ameriške akademije za parodontologijo.