Preminil je nekdanji politik

V murskosoboški bolnišnici v Rakičanu je v 79. letu preminil nekdanji župan občine Radenci Mihael Petek, doma iz Paričjaka v KS Kapela. To je sporočila njegova družina.



Petek, po poklicu pedagog, je večino življenja delal v lokalni skupnosti, najprej dolga leta kot tajnik KS Kapela, med letoma 2006 in 2010 pa je bil župan občine Radenci. Po izteku županskega mandata se je upokojil in bolj kot ne užival nekoliko odmaknjen od javnega življenja. Že od mladosti je bil aktiven na številnih drugih področjih, saj je med drugim bil tudi tekmovalec v Ribiški družini Radgona, kjer je bil tudi predsednik.



Pogreb pokojnika bo v najožjem družinskem krogu na pokopališču v Radencih.

