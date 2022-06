Poslovil se je Boris Cipot, s temi besedami se je oglasila njegova hčerka

Po dolgotrajni bolezni je ponoči umrl Boris Cipot. V preteklosti je bil tudi novinar večih medijskih hiš, med drugim tudi dolgoletni dopisnik iz Prekmurja RTV Slovenije. Od njega se je poslovila tudi hčerka Tina Cipot, ki je na facebooku zapisala: »Dragi ati! Vem da pogosto nisva bila na istih bregovih in sva imela pogosto različne poglede na svet. ampek veliko tega v sebi vidim tvojega, od ljubezni do psov, športa trme, tvoje strasti do dobre hrane in do starogradskih. Počivaj v miru.«

FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook