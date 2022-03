Poslednji butler maršala Tita: »Kralji in cesarji umirajo, dobro osebje ostaja!« (FOTO)

»Niti malo nisem obremenjen ne s socializmom ne s čim drugim; jaz sem samo stregel,« je uvodoma poudaril nemara najvidnejši predstavnik našega gostinstva, to je legendarni Jožef Oseli. Praznoval je ravno 73 let. Že zdavnaj je uresničil svoje sanje, približno tako (Uresničil sem sanje) pa se glasi tudi njegova obsežna trilogija, v kateri natančno popisuje svojo življenjsko pot, tudi to, kako je z ženo Metko, s katero sta bila sanjski tandem, serviral kar 40 državnikom, predsednikom vlad, kraljem in cesarjem. Spoznal jo je že na Hotelski in poslovodski šoli v Ljubljani. Prihod marš...