Posledice vojne: ruski gostje odpovedujejo rezervacije v slovenskih zdraviliščih

V Zdravilišču Rogaška so imeli v teh dneh nekaj gostov, ki so že odšli domov, spomladanske rezervacije pa so odpovedane. Direktor slatinskega zavoda za kulturo in turizem Dino Markovinovič pravi, da je to težak udarec za njihove hotelirje. Po njegovih besedah so prav ruski gostje v predkoronskem času v Rogaški Slatini ustvarjali 40 odstotkov vseh nočitev.

V Termah Krka nimajo gostov iz Rusije, nekaj posameznikov, ki so svoj prihod napovedali ta mesec, pa je v preteklih dneh svoje rezervacije preklicalo.

Tudi v družbi Sava Turizem trenutno nimajo ruskih gostov, beležijo pa odpovedi spomladanskih terminov.

V portoroškem hotelskem resortu LifeClass Hotels&Spa imajo nekaj gostov iz Rusije, vendar je njihovo število majhno v primerjavi z gosti iz drugih držav. Napoved prihodov gostov z ruskega trga do konca meseca kaže na podobno sliko, pri čemer v Portorožu večjega števila odpovedi za zdaj ne beležijo.

V Termah Olimia nikoli niso imeli veliko gostov iz Rusije, zato se jim trenutno razmere glede na vojno med Rusijo in Ukrajino ne poznajo pri rezervacijah.