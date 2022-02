Po ponedeljkovem večernem sestanku ruskega sveta za nacionalno varnost, po katerem je prvi mož Rusije Vladimir Putin podpisal dekret, s katerim je njegova država priznala dve že več let separatistični ukrajinski pokrajini, Lugansko in Donecko ljudsko republiko, so se napetosti med Moskvo in zahodnim svetom še bolj zaostrile. Ukrajinski vojaki na razmejitveni črti pri Donecku FOTO: Gleb Garanich/reuters Evropski, med njimi tudi slovenski, pa ameriški in drugi svetovni politiki seveda obsojajo priznanje neodvisnosti obeh upornih pokrajin na vzhodu Ukrajine, napotitev ruskih »mirovnih&l...