Posledice škandala: nevrokirurg Bošnjak priznal etično sporno ravnanje

Nevrokirurg Roman Bošnjak je pred komisijo za strokovno etična vprašanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana po poročanju POP TV priznal etično sporno ravnanje. Komisija je po navedbah televizije soglasno potrdila, da je bilo njegovo ravnanje etično nesprejemljivo.

Kot je pojasnil predsednik komisije Adolf Lukanović, so odločitev prisotni člani - deset od trinajstih - na seji 4. aprila sprejeli soglasno. »Naša pristojnost je, da se opredelimo do etičnosti njegovega ravnanja in postopkov. Strinjali smo se, da so, kar se tiče moralne podobe ustanove, škodni, zato smo to obsodili kot nesprejemljivo in nepravilno delovanje,« je povedal.

Kljub temu da ima Bošnjakovo ravnanje tudi znake kršitve delovnopravne zakonodaje, sum storitve davčne utaje, prekrška in sum zlorabe položaja, se člani komisije do tega niso opredeljevali.

Dokler ni postal predmet obravnave, je bil Bošnjak sicer tudi sam član te komisije, ki jo sestavlja sedem zdravnikov in šest zunanjih strokovnjakov, a je iz nje izstopil. »Profesor Bošnjak je v izpovedi priznal storjene nepravilnosti, ki se tolmačijo kot etično sporne, zato je na predlog o glasovanju o prenehanju članstva v komisiji za etična vprašanja odgovoril z nepreklicnim odstopom,« je pojasnil Lukanović.

Kljub temu da so obravnavali sodelavca, ključno osebo na področju nevrokirurgije, ki opravi glavnino zahtevnih operacij, so bili v odločitvi enotni, Bošnjak pa jo je samokritično sprejel, je dodal.

Ker torej ni bilo nepravilnosti pri strokovni obravnavi bolnice in ker komisija nima izvršitvenih sankcij, sta bila Bošnjakov odstop s predstojniškega mesta in opomin vodstva pred odpovedjo sorazmerna ukrepa s storjenimi nepravilnostmi, so ugotovili na komisiji in s tem primer zaključili.

Kot je znano, je Bošnjak v sklopu samoplačniških storitev operiral tujo državljanko, ki je morala poleg plačila operacije ljubljanskemu UKC nakazati Bošnjaku še dodatnih 6000 evrov na račun agencije v Hongkongu. Vodstvo UKC je Bošnjaku za zdaj izreklo opomin pred odpovedjo, primer pa predalo službi za korporativno varnost.