Poslavlja se priljubljeni voditelj

Harmonikarka Kerstin FOTO: VID ŽABAR

Ker sem mama stare šole, sem ji rekla, naj se odloči za eno stvar, ples, petje ali harmoniko. In odločila se je za slednjo.

je najstnica, ki bo maja stara 16 let, doma pa je iz Kostanjevice na Krasu. Sedem let je plesala in tekmovala v hiphopu. Kar na lepem pa si je zaželela igrati na harmoniko, kot to počneta že njeni sestri.»Ker sem mama stare šole, sem ji rekla, naj se odloči za eno stvar, ples, petje ali harmoniko. In odločila se je za slednjo, saj je bila to njena velika želja. Verjetno tudi zato, da bi igrala ob pobiranju pusta, kar je naš največji vaški praznik,« za tiskano izdajo Nedeljskih novic pove, mama mladoletne Kerstin.Še marsikaj smo izvedeli o mladi harmonikarki. Tudi to, da je dijakinja prvega letnika srednje gostinske šole v Šempetru pri Gorici, smer gastronom hotelir. Njena največja želja pa je, da bi nekoč imela lasten lokal in bi v njem zabavala goste. Seveda tudi s harmoniko.Kar malce presenetljivo pa je v javnost udaril poziv uredništva otroških in mladinskih oddaj Televizije Slovenija, da razpisuje avdicijo za novega voditelja ali voditeljico za vodenje edinstvenega kviza Male sive celice. Izbrani kandidat bo vodenje kviza začel z novo sezono, in sicer oktobra 2021. Na stolčku bo nadomestil dosedanjega voditeljaV tiskani izdaji Nedeljskih novic pišemo tudi, kaj se skriva za vsem skupaj in kakšen talent je pravzaprav dramski igralec Nik Škrlec, ki je od leta 2016 vodil omenjeno oddajo. Ob napovedanem slovesu pa je povedal: »Neskončno hvaležen sem, da sem bil lahko pet let del legendarnega gibanja Malih sivih celic. Oddaja v mojem spominu ostaja kot neverjetno lepa izkušnja …«