Poslastica iz krušne peči

V organizaciji Zveze kmetic Slovenije, Občine Sv. Jurij ob Ščavnici in Društva podeželskih žena je pred kratkim potekalo državno ocenjevanje kvasenic s skutnim nadevom. Zaradi epidemije korone je bila udeležba nekoliko skromnejša, saj se je na natečaj prijavilo le šest udeleženk. Kot je povedala predsednica DPŽ Ema Lančič, so organizatorji vseeno zadovoljni, da so speljali tradicionalno ocenjevanje kmečke dobrote, ki so jo vedno pekli v kmečki krušni peči, ponudili pa kmečkim delavcem po obedu kot posladek.

Po mnenju komisije je najboljšo kvasenico spekla Ema Lančič.

Ocenjevanje je opravila posebna komisija, v kateri so bile predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule ter članici Ida Mir in Heda Živko. Uletova je pojasnila, da so bil vzorci okusni in lepo zapečeni, kar daje tej prleški poslastici posebno vrednost. Vesela je, da DPŽ z vsakoletnim ocenjevanjem ohranja tradicijo peke kvasenic s skutnim nadevom. Gospodinje, ki so na ocenjevanje poslale vzorce, si zaslužijo vso pohvalo, saj s tem ohranjajo tradicijo priprave kmečkih jedi, ki so jih podedovale od svojim babic in mam.

Po mnenju komisije je najboljšo kvasenico spekla Ema Lančič, za kar je prejela zlato priznanje. Srebrno sta prejeli Majda Budja in Pepika Slekovec, bronasto pa Simona Omišak Pustinek iz Križevcev, Brigita Šlebinger iz Jakobskega Dola in Marija Prša iz Kraljevcev. Po končanem ocenjevanju in podelitvi priznanj so prisluhnili še predavanju spec. urologa dr. Petra Baumana na temo rak prostate, po predavanju pa so pripravili razstavo kvasenic in pokušino.