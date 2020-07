Poslanski babji ravs vas bo pustil odprtih ust

Ministra poslala v penzijo

Protest proti novemu zakonu o medijih. FOTO: Uroš Hočevar

Pred DZ novinarski poziv k neodvisnosti medijev

Nekaj sto novinarjev in medijskih delavcev se je zbralo pred stavbo državnega zbora, kjer poteka seja odbora za kulturo o predlaganih spremembah medijske zakonodaje. Z nagovori, transparenti in vzkliki so pozivali k neodvisnosti in svobodi slovenskih medijev.



Zbrane na Trgu republike so v polurnem shodu nagovorili predstavniki Društva novinarjev Slovenije ter novinarjev in medijskih delavcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS), Slovenske tiskovne agencije (STA), časopisnih hiš in novinarskih sindikatov. Po njihovi enotni oceni predlagane zakonske rešitve postavljajo pod vprašaj preživetje in neodvisnost javnih medijev in medijskega prostora nasploh.

Največ kritik so govorci namenili predlogu ministrstva za kulturo za razdelitev rtv-prispevka - tri odstotke zbranega prispevka v preteklem letu naj bi se namenilo za STA, pet odstotkov pa za uresničevanje javnega interesa na področju medijev - ter predlogu za spremembo načina imenovanja nadzornikov STA, ki naj bi se z DZ prenesel na vsakokratno vlado.



Sicer so današnjo sejo parlamentarnega odbora za kulturo zahtevale poslanske skupine SAB, Levice, LMŠ in SD. V obrazložitvi so navedle, da z zaskrbljenostjo spremljajo medijsko poročanje o nastajanju predlogov sprememb zakona o RTVS, ki ga je v "tajnosti" in očitni naglici pripravila vlada oziroma ministrstvo.



STA

Le nekaj dni po burnem začetku nadaljevanja 19. seje državnega zbora v ponedeljek , ko je opozicija od premierjazahtevala opravičilo zaradi tvita o Srebrenici, je bilo burno tudi ob začetku seje odbora za kulturo, na kateri je bila na zahtevo dela opozicije na dnevnem redu razprava o napovedanih spremembah medijske zakonodaje.Na začetku seje se je zapletlo zaradi procedure oziroma tega, kdo lahko govori na seji od povabljenih. Predsedujoča(Levica) je sejo ob več protestih poslank SDSin, oglasili sta se tudi(NSI) in vodja poslanske skupine SMCprekinila, po nadaljevanju pa ponovila, da predloga SDS ne bo dala na glasovanje in prav tako ne bo več sprejemala postopkovnih predlogov poslanskih kolegov in kolegic.V nadaljevanju je besedo dobila predlagateljica sklica nujne seje(SAB), ki je ob predstavitvi imela nekaj težav z mikrofonom in najprej zabrusila: »Poslanka Jeraj, ne me motit!«Za veliko razburjenja je poskrbel minister za kulturo, ki je poslancem dejal, da bo zapustil sejo, če nimajo vsi možnosti nastopa oz. priti do besede, da tudi on ne bo govoril. To je močno razburilo opozicijo.je pribil: »Še Janez Janša ni kaj takega rekel.« Poslanka Leviceje ministra pozvala, da se odpove svoji junijski plači v dobrodelne namene, češ da si jo ne zasluži in ga poslala nazaj v pokoj ter pribila, da svojega dela tako ali tako ne opravlja. Na to se je odzvala Škrinarjeva, ki je predsedujočo pozvala: »Kolegico opozorite, naj ne bo nesramna in naj ne pošilja ministra v penzijo, če želi, gre lahko tja sama.«Minister je nato le predstavil glavne točke napovedanih sprememb, ki so v javnosti dvignile veliko prahu, na torkovem izredno sklicanem vrhu koalicije pa so se vladne stranke strinjale, da bodo sprva le na šest dni omejeno javno razpravo podaljšale do konca avgusta