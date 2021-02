Poslanko SDS razkrinkali, da ima kar dva? Šale se vrstijo

Prvi del odgovora je napisala Kopriva, drugi del Alenka Jeraj. Je s tem poslanka SDS pomotoma razkrila, da uporablja lažni profil? FOTO: Twitter, posnetek zaslona

Poslanka SDSje na twitterju menda pomotoma razkrila, da poleg svojega uradnega profila @AlenkaJerajSDS uporablja še lažni profil z vzdevkom @Kopriva60918021. Do očitno nenamernega razkritja je prišlo po tem, ko je v odgovoru na twitterju preklopila s profila Kopriva na svoj uradni profil.Na spletu so njeno objavo ovekovečili. Kopriva je napisala prvi del tvita (1/2) o tem, kako je smučala na Rogli in da so se smučarji po večini držali korona ukrepov, drugi del tvita (2/2) pa je nadaljevala Alenka Jeraj, da na smučiščih vse poteka brezhibno, a da jo skrbijo »gruče po mestih, kjer ljudje hodijo brez mask«.Kdor uporablja twitter in ima dva profila, ve, da se še kako hitro zgodi zaplet pri preklopu z enega na drugega. Kaže, da je Jerajeva nekoliko pozneje vendarle ugotovila, da je pri odgovoru pisala z dveh profilov in je pozneje drugi del odgovora, kjer je pisala z uradnim profilom, izbrisala. Na twitterju je tako ostal le še nedokončani odgovor Koprive.Na družbenih omrežjih se je vnela debata, da prav Jerajeva stoji za profilom Kopriva, ki je doslej večinoma poobjavljala objave stranke SDS in njenega predsednika. Z vprašanjem, ali drži, da uporablja tudi profil Kopriva, smo se obrnili na poslanko. Odgovor bomo objavili, ko ga dobimo.Vzdevek Kopriva in domnevno lažne profile, ki jih na twitterju ne manjka, so nekateri izkoristili za šale. Takole so pisali na twitterju:* Torej, če je Alenka Kopriva in je Janez Jordana, kaj je Aleš (Hojs)?* Hej, »@Slovenec12, a si ti, Branko (Grims)?* Kopriva je krasno ime za super junaški alter ego.* Kopriva je zjutraj ob 7h imela dva sledilca, zdaj jih ima 18.* Povej mi kakšen je tvoj fejk twitter profil in povem ti kdo si. #kopriva* Tale kopriva je pa sama sebe opekla.* Ponosno stojijo za svojimi stališči, razen ko ne. #kopriva* Baje kopriva ne pozebe. Rodilo se bo novo ime. Predlog: šmarn'ca.