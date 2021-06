Poslanko SDS na dan državnosti spravili v jok (FOTO)

Slovenija ob današnjem dnevu državnosti prejema tudi številne čestitke iz tujine. V nekaterih državah pa so v barve slovenske zastave ob slovenskem državnem prazniku obarvali svoje znamenitosti. Med drugim je v barvah slovenske zastave zasijal kip Kristusa Odrešenika na gori Corcovado v brazilskem Rio de Janeiru. Ta poteza je poslanko SDStako ganila, da ni mogla zadržati solz. »Ko ti od ponosa stopijo solze v oči,« je zapisala ob fotografiji, kjer kip sije v slovenskih barvah.Predsedniku republikeso med drugim čestitko poslali voditelji Italije, Avstrije, Nemčije, Češke Slovaške, Japonske, Belgije in Švedske, so sporočili iz Pahorjevega urada. Na spletnih omrežjih so Sloveniji čestitale tudi institucije EU. Ameriški predsednikje Pahorju čestitko poslal že prejšnji teden.